Poliklinika e specialiteteve në qytetin e Shkodrës është mbipopulluar me qytetarë të cilët kërkonin të merrnin shërbimet mjekësore. Disa prej tyre janë detyruar tëp resin edhe për disa orë për shkak të radhë të krijuara. Dy rastet pozitiv me COVID-19 në poliklinikë bënë që qytetarët të futen me radhë por edhe duke u kontrolluar e po ashtu me masa mbrojtëse ndërsa nuk janë dakord me pritjen e gjatë

Shumë prej qytetarëve pas dyerve të poliklinikës janë të sëmurë dhe e kanë të vështirë pritjen e gjatë duke qëndruar në këmbë për disa orë

Për të shpërndarë qytetarët që qëndronin të mbledhur është dashur ndërhyrja e policisë,që i këshillonte për të mbajtur distancën dhe po ashtu bënte largimin e tyre. Rikthimi i COVID-19 në Shkodër ka rikthyer frikën tek një pjesë aq më tepër në institucione ku po rezultojnë pozitiv me COVID-19 punonjës të ndryshëm.