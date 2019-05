Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas rekomandimit pozitiv të Komisionit Europian për çeljen zyrtare të negociatave për anëtarësim në BE.

“Rekomandimi pozitiv pa kushte i Komisionit Europian për çeljen zyrtare të negociatave për anëtarësim të Shqipërisë me Bashkimin Europian, konfirmon se Shqipëria i ka kryer me sukses detyrat e shtëpisë në këtë proces”, shkroi Rama.

Më tej kreu i qeverisë mbajti një konferencë me ambasadorin e BE-së Luigi Soreca pasi kryediplomati i dorwzoi raport-progresin e Komisionit Evropian.

“Ka konfirmime lidhur me cfarë është bërë ka edhe konstatime dhe porosi cfarë duhet bërë dhe besoj që nuk e lexoj gabim raportin nëse them se sikur ka një sërë detyrash që mund të nxirren ka edhe një detyrë që duhet nxjerrë nga opozita, por këtë ua lë ju ta komentoni në atë që është shkruar në raport.

Presidenti i Republikës, ai në këndvështrimin tim ka shprehur një gatishmëri për t’u vendosur në dispozicion të një zgjidhje me pëlqimin e partive politike se kështu e përcakton Kushtetuta.

Por PS-ja shumica nuk ka asnjë pëlqim lidhur me asnjë diskutim për shtyrjen e datës së zgjedhjeve, të prerë dhe të qartë në 30 qershor nuk është cështja kush do të fitojë por duhet të fitojë Shqipëria institucionale që nuk mund ti nënshtrohet axhendave partiake të kujtdo qoftë.

Në raport me Presidentin kam qenë dhe mbetem i bindjes se i duhet Cezarit ajo që i takon, e vlerësoj gatishmërinë e Presidentit dhe jam i bindur që nuk e keqkupton reagimin në raport me këtë pyetje se nuk kemi datë për të negociuar dhe nuk kemi Kushtetutë për të anashkaluar.

Përsa i përket letrave, thonë nuk ka gjashtë pa shtatë dhe nuk e di por mbase do të ketë edhe një të shtatë, por në të gjashtë ftesat për t’i hapur rrugë dialogut me opozitën jam përpjekur që të bëj më të mirën, sa ia kam arritur nuk e di.

E sigurt është që në 1 Qershor PS do të fillojë fushatën në një betejë që nuk është thjesht kush do të zgjidhet por si do të jetë Shqipëria e së nesërmes” tha Rama.

Edi Rama tha se Shqipëria e meriton hapjen e negociatave pa kushte, pasi i ka bërë të gjitha detyrat, ndërsa tani gjithcka është në dorë të vendeve anëtare dhe vendimi është politik, jo teknik, pasi detyrat janë bërë të gjitha.

“Rekomandimi pozitiv pa kushte i Komisionit Europian për çeljen zyrtare të negociatave për anëtarësim të Shqipërisë me Bashkimin Europian, konfirmon se Shqipëria i ka kryer me sukses detyrat e shtëpisë në këtë proces. Kjo nuk është një surprizë, por afirmimin i faktit që i kemi bërë të gjitha detyrat e shtëpisë me përpikmëri dhe pse i kemi bërë të gjitha.

KE ka konfirmuar rekomandimin pozitiv pa kushte për Shqipërinë. Vitin e shkuar Shqipëria mori një rekomandim pa kushte dhe KE vendosi që në qershorin e 2019, që po troket, të zyrtarizojë celjen e negocitatave dhe në dhjetor të nisë procesi me konferencën ndërqeveritare, cka është e rëndësishme për ne, për të gjithë është se përsëri Komisioni konfirmoi progres dhe bazuar në fakte në shifra ka rirekomanduar celjen e negociatave dhe ndryshe nga sa ka ndodhur në të shkuarën Shqipëria ka filluar procesin screning që për vendet e tjera ka nisur pas celjes së negociatave.

Shqipëria nuk ka asnjë minutë, ky vit nga viti i shkuar kur u dha rekomandimi i parë, ka qenë një vit intensiv me komisionin në aspektin e skanimit të të gjithë aspekteve të legjislacionit.

Hapi i dytë konfirmues është këshilli europian, udhëheqësit politik të BE-së, por dallimi është i qartë, në hapin e parë gjykimi është objektiv, në të dytin gjykimi është politik dhe për këtë arsye në këtë kohë të mbetur deri mbledhje do të bëjmë gjithcka që të influencojmë në vendim.

Kam lexuar një editorial të botuar nga ministri i shtetit për Europën i Gjermanisë, i cili ka përcaktuar kornizën e patjetërsueshme në bazë të së cilës Gjermania dhe të gjitha vendet anëtare duhet të celin negociatat me Shqipërinë” tha Rama.

Kryeministri Edi Rama kishte një mesazh për Lulzim Bashën dhe opozitën deri në mbledhjen dhe vendimin e vendeve anëtare të BE-së për Shqipërinë për negociatat. “I them përkthyeses që të mos përkthejë asgjë në gjuhë të huaj për mua tani në mesazhin që kam për opozitën.

Këtë e kam apel për Bashën dhe atë pjesë të opozitës që është rrugëve, deri në momentin e vendimmarrjes është mirë të mendojnë për Shqipërinë jo për partinë, të mendojmë për gjeneratën tjetër, jo zgjedhjet, që të mos furnizojmë ata që janë të lëkundur apo në kërkim të arsyeve për të thënë jo, me pamje të gënjeshtra që nuk pasqyrojnë realitetin nga Tirana protestash partiake dhe jo popullore.

Dhe e fundit që kam është ne, e kemi lexuar me shpejtësi për kohën që kemi pasur, por do ta lexojmë me shumë vëmendje dhe ministri në detyrë për Europën do të paraqesë në qeveri në mbledhjen e radhës një plan veprimi për problematikat që ngrihen në raport. Kështu që mendoj që është momenti që gazetarët të bëjnë pyetjet” tha Rama.

Ambasadori i BE-së në Tiranë, Luigi Soreca i ka dorëzuar kryeministrit Edi Rama rekomandimin pozitiv për hapjen e negociatave. Diplomati i BE-së ka vlerësuar reformat e ndërmarra nga Shqipëria, sidomos atë në drejtësi, ndërsa ka inkurajuar dy palët qeverinë dhe opozitën që të bëjnë një pakt për cështjen e integrimit.

“Shqipëria ka arritur progres të rëndësishëm në fushat e përcaktuara nga Këshilli. KE i rekomandon këshillit që të celen negociatat tani dhe pa kurrëfarë kushtëzimi. Vettingu ka ecur përpara duke nxjerrë më shumë se 140 vendime.

Ka pasur disa operacione për goditjen e grupeve kriminale. Në lidhje me migracionin, azili ka rënë pavarësisht se mbetet i lartë në disa shtete anëtare.

Një zhvillim i rëndësishëm është që ka nënshkruar me FRONTEX dhe kemi rezultatet e para. Shqipëria ka bërë përpjekje për të drejtat themelore. Duhet të përmirësohen përpjekjet për kuadrin ligjor për administratën Vendimi i KE-së është mbështetur në përparimin që i duhet një shteti për të celur negociatat.

Ky nivel nuk është i njëjtë me atë që Shqipëria duhet të tregojë për t’u bërë shtet anëtar, kështu që celja e negociatat përcakton fillimin e fundit. Shqipëria duhet të vijojë që të luftojë krimin dhe nevoja për një konsensus kombëtar për integrimin duke tejkaluar polaizimin për të treguar vullnet politik.

Kjo përpjekje do të thotë që të gjitha partitë duhet të jenë të bashkuara për integrimin. Ritheksojmë thirrjet për të gjitha partitë për t’u angazhuar në dialog. Shqipëria ka arritur një gur të rëndësishëm kilometrik.

Shqipëria ka ndërmarrë reforma të paprecedenta. Ka ende shumë reforma për t’u bërë, por Shqipëria është gati për hapat e tjera. Tre javët në vijim do të jenë kyce për vendimin në cdo shtet. Prandaj inkurajojmë qeverinë dhe opozitën që të kontriubojnë për këtë proces” tha ai.