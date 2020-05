Nga Lushnja kryeministri Edi Rama bëri një apel për të gjithë fermerët, që të organizohen në kooperativa, në mënyrë që produktet e tyre të shiten. Kreu i qeverisë i shoqëruar edhe nga ambasadori Soreca vizituan një fabrikë, që sipas tij gjeneron punësim dhe garanton rritjen e përvitshme të eksporteve në Bashkimin Europian

“Kjo është tamam kooperativë, por me interesin individual të secilit, sipas asaj që prodhon. Është e vetmja zgjidhje, nuk bëhet më të prodhojë secili dhe pastaj dil në protestë ku ti shesim. Ja ky është sistemit. është i vetmi sistem.

Shumë gjë e madhe ky program, se njerëzit e shikojnë fshatin nga larg dhe e vetmja gjë që marrin vesh është kur dalin ato kronikat që thonë nuk na shiten.

Media nuk merret me lajmet e mira. Ajo që është më e rëndësishmja është që ata që punojnë me tokën duhet të organizohen. Nuk ka të prodhohet në një ngastër dhe dil shit në rrugë se nuk ja dilet kështu. Ne jemi në mbështetje, do mbështesim me programin”, tha kryeministri Edi Rama.

Ndërsa ambasadori i Bashkimit Evropian, Luigi Soreca e vuri theksin tek mbështetja që BE i jep Shqipërisë.

“Ne kemi bërë fushatë për IPARD-in dhe në rrjetet sociale reagimi i qytetarëve shqiptarë ka qenë fantastik, pra interesi ka qenë shumë i lartë. Fushatën e kanë ndjekur mira vet që kanë dashur të bëhen pjesë e këtij investimi”, tha Soreca.