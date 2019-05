Kryeministri Edi Rama i ka bërë apel opozitës joparlamentare që të mos ktheje në peng të axhendës politike një proces të rëndësishëm për gjithë Shqipërinë që nuk ka lidhje me një palë politike, që të bashkojnë zërin në mënyrë që Shqipëria të marrë dritën jeshile edhe nga Këshilli i Evropës për çeljen e negociatave.

Gjatë fjalës në kuvend kreu i qeverisë tha se raport progresi i Komisionit Evropian që rekomandon hapjen e negociatave, është mjaft objektiv, por vendimi i Këshillit të Evropës nga të gjitha vendet anëtarë në BE, është politik, dhe ndaj angazhimi i politikës së brendshme në Shqipëri duhet të jetë në favor të këtij procesi.

“Mes rekomandimit pa kushte për çeljen e negociatave, dhe vendimit politik të KiE, ka një hapësire kohore dhe subjektivizmi politik ku Shqipërisë i takon të bëjë të vetën, dhe partive u takon të jenë bashkë në një zë. Mjafton të shohësh reagimet e opozitës rrugore në raport me raportin e progresit për të kuptuar se jo vetëm që nuk ka asnjë vullnet për të bashkuar zërin me të gjithë ne që jemi këtu pavarësisht dallimeve dhe kundërshtimeve që kemi këtu, dhe me gjithë shqiptarët që mbi 90% e tyre duan BE-në, është e qartë që ka një vendosmëri për të vijuar përpjekjen destruktive dhe alibi negative të gjithë atyre që për arsyet e tyre nuk e duan as zgjerimin e Evropës, aq më pak çeljen e negociatave për anëtarësim për Shqipërinë. Është për të ardhur keq, e pakuptimtë në aspektin strategjik, se negociatat nuk janë të një partie, i gjithë ky proces nuk ka qenë procesi i një pale”, u shpreh Rama.

Shefi i mazhorancës i bëri edhe një herë apel për dialog opozitës parlamentare sa i përket procesi zgjedhor, duke theksuar se zgjedhjet e 30 qershorit nuk negociohen, pasiu kjo datë buron nga Kushtetuta, si caktim i dekretit të Presidentit.

“Ne mbetemi të vendosur që të stimulojmë një proces dialogu me opozitën, por pa diskutim nuk kemi asnjë gatishmëri për të negociuar kushtetutën si ligj themelor që na imponon të gjithëve ta respektojmë në funksion të zgjedhjeve që i përkasin popullit sovran dhe jo partive. Ne kemi gjithë gatishmërinë të dialogojmë me opozitën jashtë parlamentare, por asnjëherë nuk do të negociojmë legjitimitetin dhe detyrimin për vazhdimësinë e këtij parlamenti, që buron nga një mandat i qartë, në bazë të të cilit është e pamundur që atyre që na kanë zgjedhur tu themi: “Na falni po ata që nuk i zgjodhët për të qeverisur do të kenë prioritete në raport me ju që na zgjodhët për të qeverisur.”, tha kryeministri.