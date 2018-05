Kryeministri Edi Rama ka deklaruar se ekspertë ndërkombëtarë do të vendosen në kryeqytetin shqiptar për të ndihmuar në luftën kundër pastrimit të parave, krimit dhe korrupsionit.

Kreu i qeverisë paralajmëroi se shumë shpejt do të ketë rezultate konkrete në goditjen e krimit, duke shtuar se kjo është një çështje që kërkon bashkëpunim dhe koordinim mes shumë strukturave.

“I njohur si drejtori i FBI, kjo marrëveshje nuk është konsulencë, por veprimtarie të përbashkët ekspertësh do të vendoset këtu dhe do të punojë me strukturat e Ministrisë së Financave dhe Krimit Ekonomik për çështjen e një procesi pune të përbashkët me metodologji bashkëkohore në goditjen e një fenomeni që është koha të merremi që të merremi thellësisht.

Ministria, policia, kanë garantuar një rezultat domethënës në luftën për identifikimin dhe ngrirjen e aseteve financiare të krimit, 5-fish në katër vitet e fundit krahasuar me 8 vite të qeverisë së mëparshme.

Operacioni Forca e Ligjit është një shembull. Goditja e krimit kërkon bashkëpunim dhe koordinim mes shumë strukturave.

Për nga përmasat kjo është shumë më e vogël, por për nga synimet është i njëjti model, i bazuar te eksperienca më e mirë ndërkombëtare për të ndërvepruar dhe koordinuar vazhdimisht.

Është bërë shumë, por nevoja është për të bërë shumë më tepër, pasi në këtë drejtim ka ende shumë para që i takojnë njerëzve dhe janë aty ku nuk duhet të jenë në duart e krimit ose atyre të cilëve nuk janë mjaftuar me fitimet e ligjshme, por kanë fshehur të ardhurat.

Shumë shpejt do të kemi rezultate konkrete për të ndarë me publikun. I falënderoj përfaqësuesit e kompanisë dhe më vjen shumë mirë që në Shqipëri i kemi bërë bashkë si rrallë herë amerikanët dhe gjermanët, që është një shenjë e mirë dhe do të jetë një model i vlefshëm edhe për të tjerët.”