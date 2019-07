Kryeministri Edi Rama ka ironizuar qëndrimin e opozitës lidhur me çështjen e teatrit . Ai ka shpërndarë një shprehje të Paulo Coelhos e cila thotë se disa persona jetojnë në luftë me të tjerët dhe veten dhe për këtë arsye shprehin vepra teatrale duke i përshtatur me sikletet e tyre.

“Disa persona jetojnë vazhdimisht në luftë me të tjerët, me vetveten, me jetën e tyre!

Për këtë arsye shpikin vepra teatrale imagjinare, skenarin e të cilave e përshtasin me sikletet e tyre.

Paulo Coelho”, shkruan Rama.