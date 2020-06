Kryeministri Edi Rama ka dhënë një lajm të mirë për bizneset e vogla, të cilat do të lehtësohen nga taksat duke i ndihmuar edhe nga ngërçi ekonomik i krijuar për shkak të pandemisë.

Rama tha në ‘Opinion’ se po punohet për një ligj që bizneset e vogla me xhiro vjetore 140 mijë dollarë të mos paguajnë asnjë taksë deri në vitin 2029. Ai shtoi gjithashtu se po analizohet mundësia edhe për heqjen e TVSH-së.

“Ne po punojmë dhe një nga gjërat që besoj unë mund të thuhet sot, është që ne shumë shpejt, do ta ligjërojmë nuk është një premtim, që biznesit të vogël çdo shqiptari që punon dhe krijon punë me një biznes të vogël deri në 140 mijë Dollarë xhiro, do t’i heqim taksat deri në vitin 2029. Zero!

Nuk do të paguajnë asnjë tatim-fitimi. Biznesi i vogël në Shqipëri është ai biznes që ka një xhiro nga +1 deri në 140 mijë Dollarë në vit. Ne kemi një biznes të vogël që mban në punë një numër të konsiderueshëm familjesh. Janë njerëz që e krijojnë punën vetë me një kafe, me një dyqan, me një lokal dhe që përballojnë një torturë prej 30 vitesh me inspektorë, me kontrolle, me rikontrolle, me ata që ju vijnë në emër të shtetit pastaj ju thonë më jep një kafe, pastaj më jep dy kafe.

Dhe ne duam që t’ja u heqim këtyre. Këta njerëz duhet të jenë njerëz të lirë në Republikën e Shqipërisë që me shtetin do kenë vetëm një marrëdhënie, që të kenë vetëm marrëdhënien e të qenit roje të shtetit për biznesin e madh. Që këta njerëz nuk do kenë detyrim të paguajnë asnjë lek deri në vitin 2029.

Vetëm tatim-fitimi. Shumë shpejt do të ndajmë nëse do të heqim edhe TVSH komplet, apo jo. Me shumë mundësi po, por do ta kalkulojmë deri në fund”, tha Rama.