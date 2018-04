Kryeministri Edi Rama në një mbledhje me task-forcën e disa ministrive4 dhe me kryetarët e mjaft bashkive bregdetare dhe jo vetëm bëri të ditur se kjo verë do të ketë më shumë turistë se asnjëherë më parë.

“Të gjitha hotelet e dhomat e ofruara nga operatorët turistikë, nga Velipoja në Sarandë, janë të prenotuara. Kërkesa ndaj Shqipërisë rritet ndjeshëm vit pas viti dhe ndërkohë që punojmë për nxitjen e investimeve të reja, duhet të rrisim me patjetër cilësinë në çdo aspekt.

Për këtë qëllim kemi hartuar një plan që përfshin një sërë ministrish dhe institucionesh. Shteti do të jetë në krye të detyrës si asnjëherë më parë, për të garantuar një sezon turistik me më shumë pastërti, më shumë siguri, më shumë mundësi argëtimi. Bashkëpunimi më i mirë se asnjëherë me bashkitë është domosdoshmëri” – tha shefi i qeverisë.

Fjala e plotë e Ramës:Prej fillimit të mandatit të dytë, kemi krijuar grupin ndërministror të punës, ku përveç ministrit të turizmit, janë ministri brendshëm, mbrojtja, shëndetësia, bujqësia, kultura, ekonomia dhe financat.

Jam i bindur se me planin e bërë, kemi. Në ditët dhe javët në vijim, duhet të flasim më shumë dhe më në detaj për gjithë këtë plan, por dua të theksoj, se kjo është domosdoshmëria për një motivim shumë më të madh të bashkive që mbajnë peshë në sezonin turistik,

për një koordinim shumë më të mirë të punës, mes bashkive dhe institucioneve qendrore, apo ministrive, për një përfshirje, shumë më cilësore, të të gjithë komponentëve që përbëjnë bazën logjistike dhe bazën e burimeve njerëzore të çdo bashkie, në mënyrë që të krijohet një sinergji e domosdoshme për t’ia dalë. Jemi shumë të vetëdijshëm se jo të gjitha bashkitë kanë mundësitë për të përballuar këto sfida vetëm.

Marrim si shembull pastrimin e vazhdueshëm dhe cilësor në kohën e sezonit, ku është e qartë, që me të ardhurat e tyre dhe me kontributet e qytetarëve, për arkën e bashkisë, nuk mund të përballohet shumëfishimi i numrit të banorëve të zonës që mbulon bashkia në atë periudhë kohe,

për këtë arsye, ne kemi parashikuar disa masa shumë konkrete dhe po ashtu e dimë se nëse në aspektin e sigurisë, të shërbimeve shëndetësore, në aspektin e mbrojtjes së turistëve nga kërcënimet e ndryshme, që nga kërcënimet që vijnë nga abuzimi me ato mjetet e ujit, që të vit do të kufizohen në mënyrë drastike,

në hapësirën e veprimtarisë së tyre, deri te kërcënimi i mjedisit nga zjarret, janë bërë hapa përpara, por krejt të pamjaftueshme, dhe kam bindjen që ky do të jetë një vit kthese për një cilësi të re, për këtë angazhim të përbashkët dhe të përgjithshëm.

Ashtu sikurse kam bindjen, se krijimi i një game aktivitetesh argëtuese është një domosdoshmëri, në mënyrë që ata që vizitojnë Shqipërinë, të kenë mundësi të shkojnë përtej kufirit të hotelit dhe zonës së plazhit.

Të mund të vizitojnë pikat e trashëgimisë kulturore dhe të mund të hynë më thellë në jetën e banorëve të zonave, si dhe të kenë hapësira për argëtimin e fëmijëve të familjes në aktivitete të ndryshme kulturore, artistike sportive.

Kam bindjen se do t’i bashkojmë të gjitha forcat dhe nëse e zbatojmë këtë plan siç duhet, do të kemi një sezon turistik me një përparim të ndjeshëm, nga vetë turistët dhe do të vendosim një bazë të mirë për të përsosur më tutje hap pas hapi, në sezonet e ardhshme, këtë punë të përbashkët. Do të vazhdojë të intensifikohet puna. Çështja e zhurmave nuk zgjidhet në mënyrë të njëanshme, por duke caktuar qartësisht në çdo bashki zonat dhe oraret, mbi të cilat duhet të vigjilojnë forcat që i kanë përgjegjësinë shtetërore për ta bërë këtë punë dhe për të garanatuar që jashtë këtyre zonave dhe orareve të mos shqetësohet askush.

Kush do të kënaqet me zhurmë gjithë natën, ta ketë këtë mundësi me pika të specifikuara dhe jashtë zonave të pushuesve. Kemi dhe disa ditë për të vendosur çdo pikë mbi i. Zhurmat do të ndëshkohen në mënyrë ekstreme, pas 1 qershorit, kjo vlen ehde për subjektet që derdhin ujëra të zeza në lumenj dhe det.

Sa për pastërtinë, turizmi nuk është një aktivitet i izoluar dhe njerëzit që vijnë në Shqipëri, meritojnë të kenë një mjedis të pastër, edhe përgjatë akseve ku ata lëvizin.