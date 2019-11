Kryeministri Edi Rama ka mbledhur ambasadorët e huaj, për t’i falenderuar për ndihmën.

“Ju falenderoj që i keni qëndruar pranë popullit shqiptar dhe që keni dëshmuar dhe trguar dhimbjen dhe vullnetin për të na ardhur në ndihmë. Do doja të falenderoja Luigin dhe Leylan që dërguan mesazhe dhe që shprehen në emër të të gjitha shteteve anëtarë te BE dhe të SHBA gatishmërinë për të ndihmuar. Faleminderit shumë dhe më lini të përgëzojë me gjithë fuqinë e zemrës punën e shkëlqyer që është bërë nga të gjitha ekipet. Dua të ndaj me ju emocionet, ndjenjat, ndjenjën mjaft të vecantë që pati një reagim të menjëherëshëm nga Italia, Greqia, Turqia, Franca që qenë nga të parët fare që treguan dhimbjen e tyre dhe të tjerët njëri pas tjetrit. Fjalët nuk e përshkruajnë dot atë se cfarë ka dashur të thonë për ne, është e shkëlqyer. E shkëlqyer, Vucic, Zaev nga fqinjët, njerëz që përqafojnë vende që nuk janë në mes të pasurvae apo të fortëve, për të mo folur për vëllerëzit tanë në Kosovë. E shkëlqyer. Ndjesë nëse harrojë dikë, por të gjithë kanë qenë të shkëlqyer. Ambasadorë faleminderit që në të njëjtën ditë keni shprehur ngushëllimet. Presidenti Rumanisë, ishte mbreslënënës. Ekipi i shpëtimit rumun, erdhi pa ia kërkuar, ato nga Zvicra thjesht erdhën për ne dhe bënë një punë të shkëlqyer. Ekipi grek bëri dicka që është frymëzuese. Isha aty dhe së fundi nxorrën një tunel 6.5 m një djalë, gjatë kohës që ekipet tona ishin të shterruar. Trysnia ishte e madhe, përgjegjësia ishte e madhe shumë dhe ishim shumë të prekur. Nuk u besoja veshëve se sa bukur i kishte shprehur emocionet e veta Papa Françesku. Ndjesë të gjithë atyre që harrova të përmend, princi i Kurorës, populli i Arabisë Saudite nga dërguar mesazhe non stop. Izraeli ishte i jashtëzakonshëm, erdhën pa ua kërkuar. Thashë sa bukur, nuk kanë qeveri akoma dhe e bënë. Është e jashtëzakonshme. Duke iu falenderuar dhe mirënjohjen përballë sfidës së re që është për të inspektuar se ku gjendemi. Do të doja të thoja disa gjëra, se ju e dini Shqipërinë. E dini që është e pamundur nga ana njerëzore për ta bërë këtë gjë të vetëm dhe në mënyrë normale, nënkuptoj me mekanizma normal. Prandaj u kam kërkuar udhëheqësve tuaj, nga Britania e Madhe dhe ambasadorë pranoni ngushëllimet e mia për cfarë kanë ndodhur. Pra përmenda Britaninë e Madhe, duke thënë që kemi nevojë për ndihmë, të Japonisë, të Suedisë, të Zelandës së Re pa harruar vëllezërit tanë në Lindjen e Mesme që të na ndihmojnë. Njerëzit kanë frikë, janë të pasigurt. Kanë nevojë që të shohin që bota nuk do të na lërë vetëm. Njerëzit janë larguar nga Tirana dhe Durrësi. Nuk ndihen të sigurt. Në Kryeministri gjysma e njerëzve nuk flenë në Tiranë, vijnë në mëngjes por pastaj shkojnë në Vlorë, Elbasan. Në shtëpinë e nënës sime ka shumë që nuk jetojnë aty. Njerëzit ndihen të pasigurt. Është e qartë. Ambasadorin holandez”, tha Rama.