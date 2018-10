Kryeministri Edi Rama ka deklaruar se vajza Xhisiela Maloku është përdorur për të goditur qeverinë. Rama tha se nëse Balla do ishte në komisariat me armë, kjo do ishte fundi i botës.

Rama: Ai është një element, i cili është vënë në funksion për një interes dhe kjo është përdorur për këtë punë. Vajza është dhunuar në këtë formë. Drejtësia duhet dhe do të bëhet deri në fund. Nuk është çështje nëse ajo e mohon apo nuk e mohon.

A e imagjinoni ju një vajzë e cila vendoset në tytën e gjithë kësaj lukunie që i turret për ta marrë peng dhe për ta përdorur për t’i rënë derës së pushtetit për rrëzimin e qevrisë. Ky është krimi!

Nëse Taulant Balla do ishte në komisariat me armë do ishte jo fundi i shtetit, por fundi i botës.