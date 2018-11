Kryeministri Edi Rama ka reaguar sërish për cështjen e mosdekretimit të general Sandër Lleshit nga ana e presidentit Ilir Meta.

Rama ka thënë se nesër qeveria do t’i dërgojë sërish një dekret Metës për Lleshin, bashkë me një relacion shterues që të krijojë bindjen. Rama tha se do të presë 7 ditë, dhe se sipas tij, Meta do bindet sepse nuk ka asnjë motiv që të refuzojë dekretin.

“Neser do ti dergojme Presidentit dekretin Sander Lleshin me nje relacion shterues qe te krijoi bindjen. Neser dorezojme dekretim per Lleshin. Do presim 7 dite.

Presidenti do bindet, sepse nese nuk ka asnje axhende personale, nuk ka asnje motiv qe ta refuzoi dekretin.Deri te shtunen, kur beri kete ekstravagance Kushtetuese, ka qene nje President korrekt. Nuk e kemi votuar qe te jete nje kukull e PS.”-tha Rama.

Gjeneral Sandër Lleshi nuk u dekretua nga Meta si ministër i Brendshëm, pasi presidenti tha se nuk ishte i bindur për figurën e tij. Rama e ka komanduar Lleshin si ministër i Brendshëm, por mbetet për t’u parë si do të vijojë cështja nesër e në vijim.