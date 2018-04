Kryeministri Edi Rama u është përgjigjur pyetjeve të gazetarëve lidhur me protestën e një ditë më parë në Kukës. Kreu i qeverisë tha se nuk do të ketë aspak tërheqje lidhur me tarifën e Rrugës së Kombit, por do të nisë bisedimet me banorët e Kukësit.

Rama tha se të gjithë vandalët që dolën dje në protestë do të marrin dënimin e merituar. “Dizinformimi dhe manipulim i opinionit publik dhe njerëzve në Kukës ka triumfuar mbi shpjegimet e debateve të ditëve të fundit”.

Rama tha se nuk e kanë lexuar kontratën e shkruar shumë kohë më parë dhe që ka një sistem të posaçëm që do të vihet në punë për përdoruesit e shpeshtë. Të tërhiqesh nuk është diçka e paudhë, por unë sjam tërhequr, në po luftojmë më dizinformimin.

Më vjen shumë keq që në këtë proces ka dizinformime, pasi kjo kontratë është nënshkruar që prej dy vitesh dhe ka një vit që kompania ka filluar punë, dhe ka bërë goxha punë. Ngrihet një furtunë në gotë dhe derdhet benzinë dhe ndizet zjarr mbi pronën e përbashkët dhe këtë duhet ta dëmshpërbleje buxheti i përbashkët

Ne mund të kishim bërë më shumë për ta luftuar dizinformimin dhe në mënyrë të posaçme banorët e Kukësit.

Në kontratë nuk parashikohet që nëse çohet një grup vandalësh dhe i vënë zjarrin, kjo nuk është në kontratë. Shteti ka detyrim të mbrojë investimet publike dhe privatë. Kur këto investime sulmohen nga vandalët. Kompania ka bërë 15.2 milionë euro investime deri tani.

Rama përsëriti se do të ketë abone për banorët e zonës: “Në kontratë është parashikuar sistemi i posaçëm për përdoruesit e shpeshtë, banorët e zonës. Do të ketë abone për ta. Tarifa 5 euro nuk diskutohet, por për banorët e zonën do të ketë trajtim tjetër”.