Kryeministri Edi Rama ka paralajmëruar se shumë shpejt do të ketë një ligj, që do të parashikojë masa të rrepta për dhunuesit dhe autorët e dhunës në familje.

Duke folur në Forumin e dytë Rajonal me temë “Fund dhunës ndaj grave në Ballkanin Perëndimor dhe në Turqi: Zbatojmë Normat, Ndryshojmë Mendësitë”, Rama deklaroi se shumë shpejt qeveria shqiptare do të nxjerrë një propozim, që do të jetë shumë i rreptë për dhunuesit.

“Nëse shohim përqindjen e grave që fitojnë raste në gjykata është për të ardhur turp. E rëndësishme është që të shkojmë në një nivel më tej, më lart në kuadrin ligjor dhe me instrumentet që luftojnë dhunën në familje. Shumë shpejt do dalim me një propozim, që do jetë shumë i rreptë sa i përket dhunuesve dhe autorëve të dhunës në familje. Burrat duhet të marrin përgjegjësi. Dhuna ndaj grave është një krim i rëndë.

Shumë shpejt, një muaj ose një muaj e gjysmë do të dalim me një propozim. Më mirë të kemi propozimin, sesa të qëndrojmë në vend numëro e të ndihemi të lumtur e të kënaqur. Ligji është përmbledhje e gjithë frikërave tona. Duhet të kemi një ligj që të inkuadrojë të gjitha frikërat e burrave, në mënyrë që të kemi gra më të lira”, deklaroi Rama.