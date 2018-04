Kryeministri Edi Rama ka paralajmëruar ndryshime në qeveri dhe parti në shtator, pas fushatës që do të nisë më 1 maj në takime me qytetarët për bashkëqeverisjen.

Kete deklarate Kryeministri e beri gjate fjales se mbajtur ne mbledhjen e Asamblese Kombetare te Partise Socialiste.

Kukësi tha Kryeministri Rama, shërbeu si një mësim për arrogancën për të cilën është etiketuar qeveria.

Nderkohe ne fjalen e tij, numri 1 I qeverise tha se nuk do të ketë më ligje pa u konsultuar me pare me njerëzit dhe pa I bere me pare transparente per publikun.