Kryeministri Edi Rama e ka nisur ditën e sotme duke publikuar një tjetër video nga COVID 3 aty ku mjekët luftojnë për të shpëtuar jetët e pacientëve të infektuar nga koronavirusi.

Krahas videos Rama thotë se realiteti i sistemit të mbrojtjes shëndetësore, fatmirësisht është krejt ndryshe nga çfarë “rrokanisin përditë lehaqeniet pa din e pa iman”, thotë Rama duke iu referuar me këto fjalë opozitës.

Por nuk ka munguar as reagimi i kreut demokrat Lulzim Basha i cili i është përgjigjur po me një video, krahas të cilës shkruan qytetarët meritojnë më shumë dhe se pacientët me Covid-19 do të marrin trajtim si në të gjitha vendet e botës.

“Mirëmëngjes dhe me Pjesën e Dytë të ekskluzives nga vija e zjarrit, brenda spitalit Covid 3 këtë herë, ku mund të shihni realitetin e sistemit të mbrojtjes shëndetësore, që fatmirësisht është krejt ndryshe nga çfarë ju rrokanisin përditë lehaqeniet pa din e pa iman, ju uroj një ditë të mbarë”, shkruan Rama.

Zv drejtorja e QSUNT, Arjana Strakosha, në videon e Ramës ka hedhur poshtë të gjithë akuzat e opozitës gjatë këtyre ditëve se në spitalet COVID nuk ka shtretër. Sipas saj ky është një alarm fals.

“Jemi në strukturën COVID 3. Ka të gjithë parametrat e 1 spitali, me 130 shtretër, me hapësira të bollshme me zonë jeshile dhe të kuqe. Zona jeshile është zona ku të gjithë mjekët relaksohen dhe lahen.

Pashë një alarm fals se nuk ka shtretër dhe se njerëzit shtrihen nëpër korridore. Nuk është e vërtetë sepse vetë ne të parët nuk do e lejojmë kurrë këtë dramë. Do kishim planet tona A B C D gjithmonë ka një skenar për të shërbyer popullit. Të sëmurët më rëndë shtrohen te COVID 1 kurse me stade të tjera kalojnë te COVID3”, tha ajo.