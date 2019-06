“Ne pergjigje te shkreses suaj me numer 465/2 Prot. Date 19.06.2019 me lende Njoftim per zhvillimin e aktivitetit protokolluar me tonen nr. 10506 Prot. Date 19.06.2019 ju sqarojme si me poshte vijon

Ne zbatim te Dekretit te Presidentit te Republikes se Shqiperise, Nr. 11199, date 10.06.2019 “Per shfuqizimin e Dekretit nr. 10298, date 05.11.2018 te Presidentit te Republikes “Per caktimin e dates se zgjedhjeve per organet e qeverisjes vendore”, duke anuluar daten 30 qershor 2019 ,si dite e zhvillimi te zgjedhjeve,

ju informojme se subjektit politik Partia Socialiste bashkia Shkoder, nuk I eshte miratuar kerkesa qe I ka drejtuar bashkise Shkoder.

Cdo aktivitet politik elektoral qe mund te zhvillohet ne sheshet publike te hapura ne qytetin e Shkodres, konsiderohet i paligjshem dhe per rrjedhoje Bashkia Shkoder nuk miraton leje per asnje subjekt politik.”

Duke ju uruar pune te mbare Kryetare e Bashkise Voltana Ademi