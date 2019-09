Tirana u trondit mbrëmë nga një lajm i rremë që u përhap me shpejtësi edhe për shkak të ndjeshmërisë së njerëzve nga lëkundjet e tokës. Paniku ndodhi per shkak të një lajmi terësisht të sajuar nga ana e një portali. Ky portal pak pas orës 22:00, shkroi lajm kryesor thirrjen “dilni nga shtëpia” dhe këtë e shpjegonte me një sajesë tërësisht fund e krye.

Mashtrimi mundohej të bëhej i besueshëm duke thenë se parashikimin e orës së kur bie tërmeti e kishte bërë sizmiologu grek, Akis Tselentis. Titulli i lajmit u bë viral në rrjet dhe njerëzit në alarm dolën në rrugë aq sa u desh ndërhyrja dhe sqarimet e shumë institucioneve, por edhe e gjithë mediave në bllok për të thënë që lajmi i publikuar është mashtrim dashakeqës.

Një nga gazetarët e Syri.net është shoqëruar dhe janë marrë në pyetje 5 persona ndërsa çështjen po e heton antiterrori. Policia dje shoqëroi edhe një gazetare të Shekullit e cila u la e lirë dhe sot ka sqaruar se edhe emri i saj ishte përdorur në këtë mashtrim.

Menjëhere ka reaguar kryeministri i vendit, Edi Rama, i cili e ka cilësuar lajmin në fjalë tërësisht të rremë.

“KY ESHTE NJE FAKENEËS KRIMINAL PER TE PERHAPUR PANIK DHE ÇDO IDIOT QE SHKRUAN PER PARASHIKIME TERMETESH THJESHT DUHET NEVERITUR shkruan ai duke ia bashkangjitur shkrimit nje foto te portalit Syri.net i cili sipas Rames shkaktoi panik në Tiranë, duke sajuar një lajm të rremë për kohën kur do bjerë tërmet