Kryeministri Edi Rama po zhvillon një vizitë në Gjermani për të lobuar për hapjen e negociatave.

Paraditen e sotme Rama është pritur nga kancelarja Angela Merkel. Kreu i qeverisë shqiptare është shprehur pas takimit me kancelaren gjermane se ajo ka patur vlerësime shumë inkurajuese pozitive dhe me një predispozitë pozitive për të çaur përpara hapjen e negociatave për Shqipërinë.

Rama ka deklaruar se ky është një proces që kalon nëpërmejet Bundestagut dhe diskutimeve në grup.

“E kemi filluar ditën qysh herët sot, me këto takime dhe do të vazhdoj të takoj edhe grupe të vogla, apo individë të rëndësishëm në Bundestagun gjerman.

Por, sigurisht, takimi me Kancelaren ishte ai që kishte rëndësi të veçantë dhe pa dashur të shkoj përtej asaj që mund të them për momentin, edhe në respekt të Kancelares dhe le të themi të konfidencialitetit formal të takimit.

– Kancelarja pati vlerësime shumë inkurajuese pozitive dhe ajo që është më e rëndësishme, një predispozitë shumë pozitive për ta çuar përpara këtë proces dhe për të arritur në një përfundim pozitiv, që do të thotë një mbështetje e Gjermanisë për atë çka të gjithë dëshirojmë.

Megjithatë, ky është një proces. Gjermania ka një procedurë të veçantë, sepse kalon nëpërmjet Bundestagut, nëpërmjet diskutimeve në grupe. Grupet janë grupe demokratike, kanë ide të ndryshme, kanë qasje të ndryshme, kështu që me shumë durim, ne do të vazhdojmë kontaktet dhe kjo është faza kur do të bëjmë çmos që, pavarësisht gjithë pengesave që ja kemi krijuar vetes në gjysmën e parë të këtij viti sidomos, t’ia dalim që të hyjmë në një fazë të re, krejt tjetër, të rrugës sonë europiane.

Ne po punojmë intensivisht për aq sa mund të bëjmë. Jemi të vetëdijshëm se vendimi gjithsesi ka të bëjë më pak me ne dhe me çfarë bëjmë ne dhe më shumë me vendet dhe me çfarë ato kërkojnë në radhë të parë nga BE, që, siç e ka thënë Presidenti francez, nuk funksionon me 28, si mund të funksionojë me më shumë, etj. dhe sigurisht në raport me opinionet e tyre publike që është një problem i mirëkuptueshëm më vete.

Patjetër që një pozicion pozitiv i Gjermanisë do të thotë shumë. Gjermania është një zë, le të themi, jo si të gjithë të tjerët në familjen e Europës së bashkuar dhe ne do të bëjmë çmos që ky zë të jetë në favor të Shqipërisë.

Një gjë është e sigurt, që, pavarësisht se nuk kemi qenë gjithmonë dakord, kemi të bëjmë me njerëz dhe me institucione që gjithmonë kanë dashur më të mirën për Shqipërinë dhe për shqiptarët pa diskutim. Kështu që jemi në një moment që atmosfera është pozitive, por duhet që të përpiqemi deri në fund dhe të përpiqemi, le të themi, që të mos marrim më sysh veten, duke u gëzuar, apo folur para kohe.

Sigurisht që nuk bëhet fjalë për një dhuratë, bëhet fjalë për të marrë atë që na takon. Sigurisht nuk bëhet fjalë për ta mbyllur procesin, por bëhet fjalë për të hyrë në një fazë të re, me kushte në çdo hap, sepse i gjithë procesi është i kushtëzuar, duhet të përmbushësh gjithmonë disa kushte për të shkuar një hap më tutje, pastaj disa kushte të tjera, pastaj disa të tjera dhe llogaritë tregojnë se të gjithë vendet që kanë kaluar në këtë proces, i cili është bërë gjithmonë e më i vështirë, për shkak se Europa, BE është bërë gjithmonë e më e ngurtë dhe ka hyrë në vështirësi të reja me vetveten, iu është dashur të përmbushin qindra e qindra kushte”, shkruan Rama.

Më herët Rama doli i buzëqeshur nga nga takimi me Merkel duke e vlerësuar si mike të vërtetë. Ai u shpreh se ka mbetur shumë i inkurajuar nga predispozita pozitive.

“‘Në Kancelarinë Federale për të kërkuar PO-në për Shqipërinë.

Shumë i inkurajuar nga vlerësimet dhe predispozita pozitive ndaj Shqipërisë e kancelares Merkel. Mike e vërtetë” shkruan Rama, teksa ka shpërndarë në faqen e tij në rrjetet sociale pamjet e pritjes dhe përfundimit të takimit me kancelaren gjermane.

Përpos cështjes së negociatave, zyra e shtypit të kancelares thekson se bisedimet u përqendruan edhe në marrëdhëniet bilaterale, por edhe çështjet rajonale.

“Kancelarja Angela Merkel priti të premten kryeministrin shqiptar Edi Rama në Kancelarinë Federale. Bisedimet e saj u përqendruan në marrëdhëniet bilaterale, por edhe në çështjet e politikës evropiane dhe çështjet rajonale.

Edi Rama u prit nga Merkel me nderime ushtarake. Në fund të shtatorit, Bundestagu do të vendosë nëse Kancelarja Angela Merkel do bjerë dakord për hapjen e negociatave me Shqipërinë në samitin e BE në mesin e tetorit.

Gjermania mbështeti pranimin e Shqipërisë në NATO në 2009 dhe mbështet pranimin e shtetit të Ballkanit në Bashkimin Evropian” shkruhet në faqen zyrtare. Kancelarja gjermane Angela Merkel postoi në rrjetet sociale edhe një foto nga takimi me kryeministrin e Shqipërisë dhe zbuloi dhuratën që i kishte bërë Edi Rama.

Ditën e sotme kryeministri Rama zhvilloi edhe dy takime të tjera. Fillimisht një bashkëbisedim në Komitetin e Çështjeve Europiane të Bundestagut, që e vlerësoi si të hapur dhe pozitiv. “Në Komitetin e Çështjeve Europiane të Bundestagut për të kërkuar PO-në e parlamentit gjerman për Shqipërinë. Bashkëbisedim i hapur dhe pozitiv” shkruan Rama.

Më pas Edi Rama takoi kryeparlamentarin Wolfgang Schauble, të cilit ashtu si kancelares i dhuroi librin e tij me pikura. “Në Bundestag, me një tjetër mik të nderuar, kryeparlamentarin Wolfgang Schauble. Respekte” shkruan Rama.

Kryetari i komisionit të Bundestagut për Europën Günter Krichbaum deklaroi se është shumë optimist se vendimi për Maqedoninë Veriore në tetor për cështjen e negociatave do të jetë pozitiv, ndërsa për Shqipërinë u shpreh se ende nuk është marrë një vendim në Bundestag, pasi janë duke u këshilluar.

E ndërsa sinjalet që vijnë nga Gjermania janë pozitive, të vetmet vende skeptike që ende nuk janë shprehur janë Franca dhe Holanda. Vendimi për Shqipërinë dhe Maqedoninë do të merret në mes të Tetorit.