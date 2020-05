Kryeministri Rama ka shpërndarë një video në rrjetet sociale ku duket kryeqyteti i mbushur me prindër me fëmijë, diçka e cila ka munguar shumë në dy muajt e fundit për shkak të koronavirusit.

Në videon e shpërndarë Rama shkruan se ‘kjo e dielë e bukur është me frymëmarrje më të qetë’, ndërkohë që paralajmëron lehtësime të vazhdueshme në vijim. Sipas Ramës deri më tani kemi një bilanc pozitiv në këtë luftë dhe duhet të vazhdojmë kështu, por meraku mbetet te sjellja individuale e qytetarëve, të cilët sipas kryeministri duhet të kenë parasysh se po shkojmë drejt një normaliteti të ri botëror.

“KJO E DIELË E BUKUR me frymëmarrje më të qetë, do të pasohet nga lehtësime të vazhdueshme në vijim, POR MBETET MERAKU I MADH i sjelljes individuale sipas rregullave të mbrojtjes së shëndetit për veten, familjen, shoqërinë! Deri në daljen e vaksinës, e gjithë bota po shkon drejt një normaliteti të ri, me kufizime të arsyeshme që fillojnë nga VETËDIJA NJERËZORE E QYTETARE e secilit prej nesh. KEMI NJË BILANC FANTASTIK deri këtu, TË ARRITUR SË BASHKU dhe është e pajustifikueshme që të kthehemi mbrapsht, si pasojë e mungesës së vëmendjes ndaj shëndetit. Kalofshi sa më mirë dhe më e mira do të bëhet, me durim, mirëkuptim, bashkëpunim, PËR FAMILJET TONA dhe PËR SHQIPËRINË,”-shkruan Rama.