Për kryeministrin Edi Rama, Shqipëria renditet krenare krah vendeve të mëdha Europiane në betejën me COVID-19. Nga Fieri ku ishte në turin për ‘Deputetin që duam’, Rama tha se vendi ynë nuk ka asgjë mangët krahasuar me vende si Turqia, Franca, Italia në të gjitha aspekt, ato logjistike, farmaceutike dhe profesionale.

Në një kohë ku presidenti Ilir Meta tha se opozita ka pasur një sjelle ekselente sa i përket pandemisë, nuk është i këtij mendimi kryeministri Edi Rama. Sipas tij, opozita po ngjall terror të qytetarët, duke thënë se ‘spitalet janë në kolaps’. Një gjë e tillë nuk është aspak e vërtetë, tha Rama, teksa ironizoi duke thënë se ‘po tregojnë që nuk kanë shkuar në spitale që nga koha e Saliut’.

Rama: Thoni dy fjalë të këqija për mua, por asnjë për mjekët! S’ka nga ata që të lënë të vdesësh po s’u dhe lekë

Kryeministri Edi Rama u ka dalë në mbrojtje mjekëve dhe infermierë, të cilët jo pak herë janë kritikuar.

“Mjekët tanë, 550 mjekë,1800 infermierë, të gjithë ose duke luftuar ose gati e kanë treguar që në ditën e parë që nuk janë gjëkundi ata që janë masakruar me sharje dhe janë baltosur pa pushim nga dynjaja si xhelatë që të lënë të vdesësh po nuk u dhe lekë,nxirrni dy fjalë të këqija për mua, por jo për mjekët se janë vetëm heronj dhe meritojnë vetëm respekt. Se në kohë që ne shkojmë në shtëpi, ata kanë qëkur është shfaqur COVID që e kalojnë punën e tyre të veshur me ato rroba të rënda lufte dhe me një stres të jashtëzakonshëm dhe askush nuk ka ardhur dhe të thotë “deri këtu isha, dorëzohem”, tha Rama.

Rama: Në betejën me COVID s’kemi asgjë më pak se Turqia, Franca e Italia

Kryeministri Edi Rama është i bindur se Shqipëria në betejën me COVOD renditet krah vendeve më të mëdha Europiane.

“Në kohën e tyre, s’kishte aspirina, për mjekët të gjithë njësoj, uniformë shërbimi e një trupe shtetërore siç janë sot, jo më të gjitha ato të tjerat që sot Shqipëria në spitalet COVID i ka njësoj si në çdo vend tjetër. Njerëzit Shkojnë në Turiq se duan, por asnjë nuk ka mangët këtu në betejë, Turqia ka gjëra fantastike, por në këtë betejë, as Turqia, as Franca, as Italia nuk ka më shumë se ç’kemi ne, nga pikëpamja, logjistike, farmaceutike, profesionale”, tha Rama.

