Shefi i ekzekutivit, Ramush Haradinaj, në fillim të kësaj jave tha se Ushtria e Kosovës do të formohet me anë të ligjit e jo me ndryshime kushtetuese, nëse një opsion i tillë vazhdon të kundërshtohet edhe më tej nga Lista Serbe.

Ky lajm nuk u prit mirë nga ambasada e SHBA-së në Kosovë, ku nëpërmjet një përgjigje tha se Ushtria e Kosovës duhet të bëhet vetëm me ndryshime kushtetuese.

“Ne kemi nxitur qeverinë që të punojë metodikisht për tranzicionin e FSK-së dhe që të vazhdojë me fushatën e saj brenda Kosovës si dhe me partnerët ndërkombëtarë, për të siguruar përkrahje maksimale për këtë tranzicion.

SHBA-të vazhdojnë të përkrahin tranzicionin e FSK-së përmes një ndryshimi kushtetues”, thuhet në përgjigjen e ambasadës.

Megjithëkëtë, tani nga qeveria thotë se janë të vetëdijshëm se krijimi i Ushtrisë së Kosovës do të bëhet me anë të ndryshimeve kushtetuese, e jo me ligj.

Kështu është përgjigjur, shefi i stafit të kryeministrit, Avni Arifi.

“Qeveria e Kosovës është e vetëdijshme që finalizimi i procesit të transformimit nga Forca e Sigurisë së Kosovës të Forca e Armatosur e Kosovës bëhet vetëm me ndryshime kushtetuese”, ka thënë shkurt Arifi. Përgjigja e Arifi lë të kuptohet se Qeveria është zmbrapsur nga ajo që kishte thënë Haradinaj.

Ndryshe, kryeministri në një emision televiziv të martën tha se e ka kthyer prapa projektligjin për ushtrinë, pas mbërritjes në tavolinën e tij. “E kam kthyer ligjin. Ka qenë në Qeveri. E kam kthyer prapa, se ka paraparë ndryshime kushtetuese”, ka treguar Haradinaj.

Arsyetimi i kryeministrit që Ushtria të bëhet me anë të ligjit ishte mungesa e dy të tretave të votave në Kuvend të Kosovës që do pamundësonte ndryshimet kushtetuese, andaj ka kërkuar që projektligji të ndryshohet, në mënyrë që ushtria e Kosovës të bëhet vetëm nëpërmjet ligjit.