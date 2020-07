Ambasada Amerikane, me anë të një njoftimi të bërë publik shprehet se në raportin e Departamentit të Shtetit Amerikan (DASH) për Terrorizmin, thuhet se Shqipëria ka bërë përpjekje për të luftuar terrorin kudo në botë me aleancat ndërkombëtare, duke shtuar se vendi ynë ka dhënë kontribut edhe në mposhtjen e Shtetit Islamik (ISIS).

Në një kapitull kushtuar Shqipërisë, jepet me detaje sesi ka ndihmuar shteti ynë në mposhtjen e terrorit kudo në botë dhe fushat ku ka dhënë më shumë kontribut.

Pjesë nga raporti i DASH për Shqipërinë, për luftën ndaj terrorizmit për 2019:

Pasqyrë e përgjithshme: Shqipëria vazhdoi të mbështesë fuqimisht përpjekjeve ndërkombëtare të CT në 2019 dhe kontribuoi në mposhtjen e ISIS.

Kërcënimi i terrorizmit në Shqipëri përbëhet nga FTF që kthehen nga Iraku dhe Siria, disa të rinj shqiptarë që janë radikalizuar në veprimtari terrori, dhe komplotimet e Iranit kundër grupit opozitar iranian të zhvendosur Mujahedeen-e-Khalq (MEK).

Incidente terroriste për 2019: Nuk ka patur incidente terroriste të raportuara në Shqipëri në vitin 2019.

Legjislacioni, Zbatimi i Ligjit dhe Siguria Kufitare: Shqipëria ka kriminalizuar aktet terroriste, financimin e terrorizmit, kryerjen e transaksioneve me persona në listat e sanksioneve të KB, rekrutimin dhe trajnimin e njerëzve për të kryer akte terroriste, nxitje të akteve terroriste, dhe krijimin, udhëheqjen dhe marrin pjesë në organizata terroriste ose konflikte të armatosura jashtë vendit. Shqipëria mban një sistem të mbikëqyrjes së sigurisë portuale për të përmbushur kërkesat sipas Kodit Ndërkombëtar të Sigurisë së Transportit dhe Portit Ndërkombëtar të Organizatës Detare.

Zbatimi i ligjit shqiptar rriti përpjekjet për të luftuar kërcënimet e mundshme terroriste. Njësia e Kontrollit të Policisë së Shtetit Shqiptar (CTU) ka punuar ngushtë me agjensitë e Sh.B.A për të lidhur kërkesat e qeverisë shqiptare me ekspertizën dhe burimet e Sh.B.A, duke siguruar që qeveria shqiptare të zhvillojë aftësi të përqendruara të CT. CTU gjithashtu mori pjesë në disa ndërhyrje të suksesshme të terroristëve të njohur ose të dyshuar.

Në vitin 2019, CTU krijoi një nën-njësi të vogël të përqendruar në kundërshtimin e financimit të terrorizmit. Qeveria shqiptare ka zhvilluar, në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtarë, plane dhe aftësi emergjente për të parandaluar dhe reaguar ndaj sulmeve terroriste kundër caqeve të buta. Më 23 tetor, Policia e Shtetit Shqiptar njoftoi se kishte prishur sulmet e planifikuara në vitin 2018 nga agjentët iranianë kundër anëtarëve të MEK që jetojnë në Shqipëri.

Korrupsioni dhe barrierat për shkëmbimin e informacionit midis agjencive qeveritare, koordinimi i pamjaftueshëm brenda agjencisë dhe një sistem gjyqësor me funksionim të dobët vazhduan të pengojnë përpjekjet e zbatimit të ligjit në Shqipëri në të gjitha nivelet. Zbatimi i reformave të thella në sektorin gjyqësor vazhdon, duke filluar me verifikimin e 800 gjyqtarëve dhe prokurorëve të Shqipërisë për korrupsionin, paaftësinë dhe lidhjet me krimin e organizuar. Sapo Shqipëria të krijojë Strukturën e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK), juridiksioni mbi çështjet e terrorizmit që përfshijnë një grup të organizuar do të jetë nën kontrollin e SPAK. Zyrat e prokurorisë së rrethit do të ndjekin penalisht të gjitha çështjet e tjera të KT.

Shqipëria vazhdon të ndërmarrë hapa për të përmirësuar sigurinë e saj kufitare, për të zbuluar dhe mohuar hyrjen në vend të terroristëve, dhe në përputhje me standardet e UNSCR 2396 siç është përdorimi i API / PNR për të përmirësuar kontrollimin e pasagjerëve ajror. Shërbimet e zbatimit të ligjit bashkëpunojnë gjerësisht me INTERPOL dhe organet e tjera ndërkombëtare të zbatimit të ligjit.

Përballimi i Financimit të Terrorizmit: Shqipëria është anëtare e Komitetit të Ekspertëve për Vlerësimin e Masave kundër Pastrimit të Parave (MONEYVAL), një organ rajonal i stilit FATF. FIU e saj, Drejtoria e Përgjithshme për Parandalimin e Pastrimit të Parave, është anëtar i Grupit Egmont.

Në vitin 2019, Shqipëria vazhdoi të punojë me FATF dhe MONEYVAL për të adresuar dobësitë e identifikuara në regjimin e saj AML / CFT. Një vlerësim MONEYVAL i korrikut 2018 raportoi se Shqipëria kishte “efektivitet të ulët” në tre fusha të rezultatit të menjëhershëm: konfiskimin, hetimin e financave terroriste dhe ndjekjen penale, dhe sanksionet e financimit të përhapjes së mëtejshme. Në qershor 2019, Shqipëria miratoi legjislacionin për të adresuar këto shqetësime, por zbatimi aktual varet nga rregulloret dhe veprimet e mëtejshme nga qeveria.

Gjithashtu në vitin 2019, OSBE dhe UNODC mbajtën së bashku një kurs trajnimi për të luftuar financimin e terrorizmit për pjesëmarrësit nga Shqipëria. Kursi ishte pjesë e një programi shumëvjeçar për ndërtimin e kapaciteteve të OSBE-UNODC për të mbështetur përpjekjet kombëtare për të luftuar financimin e terrorizmit në Evropën Jug-Lindore, në përputhje me Rezolutën 2462 të Sigurisë së KB, standardet FATF dhe angazhimet e OSBE-së.

Kundërvajtja ndaj ekstremizmit të dhunshëm: Qendra Kombëtare e CVE e Qeverisë së Shqipërisë mbetet aktive në koordinimin e programit CVE midis donatorëve ndërkombëtarë dhe kërkon të sigurojë që të gjitha ministritë të bashkëpunojnë në mënyrë efektive dhe të shmangin dublikimin e përpjekjeve. Qytetet shqiptare të Cerrikut, Elbasanit, Librazhdit dhe Tiranës janë anëtarë të Rrjetit Qytetet e Forta (SCN). Policia e Shtetit Shqiptar ka përfshirë kundërshtimin e radikalizmit dhe rekrutimit të terrorizmit në portofolet e 26 njësive policore të komunitetit në të gjithë vendin. Shefat e këtyre njësive morën trajnime nga qeveria e SHBA dhe zbatuan projekte me homologët e qeverisë lokale për të zbuluar dhe kundërshtuar përpjekjet e radikalizmit terrorist.

Bashkëpunimi Ndërkombëtar dhe Rajonal: Shqipëria është anëtare e Kartës Adriatik, Këshillit të Evropës (CoE), NATO, Organizata e Bashkëpunimit Islamik, OSBE, Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal për Evropën Juglindore dhe KB. Zyrtarët shqiptarë të drejtësisë penale morën pjesë rregullisht në shoqata, konferenca të ndryshme rajonale, dhe shkëmbime të tjera të shkëmbimit të informacionit mbi CT.