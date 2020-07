Pas publikimit të raportit të tretë mbi funksionimin e regjimit pa viza me vendet e Ballkanit Perëndimor, vjen një reagim nga kryetari i Grupit Parlamentar të Partisë Socialiste, Taulant Balla.

Përmes një postimi në rrjetin social ‘Facebook’ Balla deklaron se ky është një tjetër vendim pozitiv i KE, ku paraqitet qartazi përparimi i bëra nga Shqipëria në plotësimin e kërkesave të lëna nga raportimi i dytë.

POSTIMI I BALLËS:

✅🇦🇱🇪🇺Një tjetër vlerësim pozitiv vjen sot nga Komisioni Europian. Në raportin e tretë e publikuar sot mbi funksionimin e regjimit pa viza me vendet e Ballkanit Perëndimor (Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi dhe Serbia), si dhe me vendet e Partneritetit Lindor, Komisioni paraqet qartazi përparimin e bëra nga vendi ynë në plotësimin e kërkesave të lëna nga raportimi i dytë.

Në raport Komisioni përmend ndër të tjera:

📌 Përparim i mirë është arritur në zbatimin e veprimeve për të trajtuar migrimin e parregullt, përfshirë kontrollet e përforcuara kufitare.

📌 Bashkëpunimi i mirë për ripranimin vazhdoi dhe duhet të ruhet, si dhe bashkëpunimi me BE dhe Shtetet Anëtare për migracionin dhe sigurinë.

Në raport Komisioni vlerëson rezultatet e arritura nga Shqipëria dhe sigurisht inkurajon “përmirësimin dhe qëndrueshmërinë e rezultateve”. #tëVendosurnëRrugëneReformave 🇦🇱🇪🇺

