REAGIM/ Shtetasi Klaudio Hasaj reagon ne lidhje me nje shkrim te botuar ne disa portale. Sipas ketij shtetasi, lajmi me titull “PISTOLETË NË KOKË KORRIERIT TË DROGËS/ ZBARDHEN MESAZHET E TRAFIKANTËVE” ku permendet emri I tij, eshte krejtesisht I pavertete.

Sipas shtetasit Klaudio Hasaj, gjithcka qe eshte thene aty eshte vetem nje trillim pasi une jam nje person qe s’kam asnje problem me drejtesine.

Jam nje qytetar I lire si gjithe te tjeret dhe nisur nga kjo situate dua te bej publike statusin tim qe nuk kam asnje lidhje me asnje grup kriminal apo aktivitet te paligjshem.

Ne te njejten kohe theksoi edhe nje here se lajmet e lexuara ne portale si syri.net, CAN, qe e publikuan te paret lajmin e rreme dhe me pas u mor edhe nga portalet tjera, si Star Plus etj jane te paverteta.

Nderkohe pas ketij reagimi, Star Plus investigoi rastin ne fjale dhe arriti te siguroje vendimin e Gjykates, ku rezulton se shtetasi Klaudio Hasaj dhe Spartak Ceraj nuk jane te akuzuar per ate se çfare flitet ne portale dhe sot ata jane shtetas te lire si gjithe te tjeret pa asnje detyrim ndaj organeve ligjezbatuese.