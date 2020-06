Ambasadorja amerikane Yuri Kim ka takuar ditën e sotme Rudina Hajdarin ku diskutuan për marrëveshjen për Reformën Zgjedhore si dhe për integrimin europian.

Kim tha se e respekton luftën e Rudina Hajdarit për më shumë sa i përket Reformës Zgjedhore por duke mbajtur edhe një panoramë të gjerë në mendjen e saj siç është integrimi europian.

Hajdari në emër të opozitës parlamentare nënshkroi draftin me 12 pika të marrëveshjes për Reformën Zgjedhore në Këshillin Politik, por më pas deklaroi votën kundër në Kuvend duke vendosur si kusht ndryshimin e sistemit zgjedhor në hapjen e listave. Opozita parlamentare ende nuk po ‘bindet’, teksa mazhorancës i duhen edhe disa vota për të siguruar numrin e nevojshëm për të miratuar draftin në Kuvend.

STATUSI NGA YURI KIM

U takua me Rudina Hajdarin për të diskutuar udhëheqjen e saj të Këshillit Kombëtar për Integrime Evropiane dhe vendimin e saj strategjik për të mbështetur 6/5 marrëveshjen e Reformës Zgjedhore në mënyrë që Shqipëria të mund të përmbushë parakushtet e BE. Unë e respektoj luftën e saj parimore për më shumë duke mbajtur në mendje një figurë të madhe.

Met with @rudina_hajdari to discuss her leadership of National Council for European Integration & her strategic decision to support 6/5 Electoral Reform agreement so that 🇦🇱 can meet 🇪🇺 preconditions. I respect her principled fight for more while keeping big picture in mind.

— Ambassador Yuri Kim (@USAmbAlbania) June 14, 2020