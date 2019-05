Qendra Kulturore e Femijeve ne Lezhe tashme ka edhe nje funksion te ri. Salla kryesore do te sherbeje edhe si Kinema per qytetaret e Lezhes, nje mungese prej me shume se 25 vitesh. Kjo salle ofron te gjitha kushtet e pershtatshme, ndersa te apasionuarit pas kinemase e kane mirepritur mire kete hap te rendesishem.

Ne naten e pare u shfaq filmi “Lars, the Emo kid”, ku salla u mbush plot kryesisht nga femijet e vegjel te shoqeruar edhe nga pridnerit e tyre. Nenkryetarja e Bashkise Lezhe Alfrida Marku shprehet se jeta kulturore eshte e zbehte per lezhjanet pa nje Kinema, ndersa se shpejti do te shtrihet ne cdo njesi administrative te Bashkise Lezhe

Pergjegjesi i QKF, ne Lezhe Klodian Marku thote se Kinemaja do te jete falas, ndersa ka nje mesazh per ata qe zbehin punen e lodhshme por te bukur qe bejne ne rritjen e aktiviteteve te ndryshme kulturore ne qytetin e Lezhes.

QKF-ja ne Lezhe do kthehet nje nje destinacion te ri agetimi per te gjitha grupmoshat, pasi kjo i kishte mungura quytetit te Lezhes prej shume vitesh. Kjo nisem vjen fale mbeshtetjes se punonjesve te kesaj qendre ne bashkepunim me Bashkine e Lezhes si promotore e nismave te ndryshme kulturore.