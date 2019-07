Menjëherë pas ditës së zgjedhjeve , në 1 korrik ka hyrë në fuqi lista e re e barnave që shiten me rimbursim.

Edhe këtë vit ajo u miratua me vonesë pasi mori aprovimin e mbledhjes së Këshillit të Ministrave të datës 26 qershor, u botua në fletoren zyrtare të hënën në 1 korrik për të hyrë menjëherë në fuqi, e të zbatohet në të gjitha farmacitë e vendit.

Në listën e këtij viti janë shtuar 14 principe aktive dhe forme doza të reja të barnave. Ato lidhen kryesisht me sëmundjet auto-imune dhe sëmundjet tumorale, të cilat janë barna të shtrenjta .

Buxheti i planifikuar për këtë vit për Fondin e Sigurimeve për Rimbursimin e Barnave është 10.5 miliardë lekë dhe sipas burimeve të Top Channel ky është tavani limit dhe nuk duhet tejkaluar . Çka do të thotë se mjekët e familjes sërish këtë vit do të jenë në presion për të mos dhënë barna me rimbursim më shumë se fondi i përcaktuar, pasi në rast të kundërt ndëshkohen me gjobë.

Ndërkohë që janë hequr disa barna nga lista e rimburismit me arsyen e revokimit të autorizimit për tregtim si Amoxicilinë, fluvatatinë.

Nga ana tjetër janë zgjidhur mosmarrëveshjet që pati ndërmjet Ministrisë së Shëndetësisë dhe depove farmaceutike, të cilët paralajmëruan se nuk do të lidhnin kontratë me fondin për vitin 2019, duke vënë në rrezik furnizimin me barna të tregut farmaceutik .

Menjëherë pas këtij paralajmërimi Ministrja e Shëndetësisë i ka thirrur në takim, ku ka dakortësuar me përfaqësitë depot farmaceutike për të mos i penalizuar ata në rast se ka mungesa të barnave në treg apo vonesa të furnizimit. Për këtë përgjegjësia bie mbi mbajtësin e autorizimit për tregtim.