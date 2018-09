Ministri i Ekonomisë dhe Financave, Arben Ahmetaj u shpreh nga foltorja e Kuvendit, ku në rendin e ditës të seancës është edhe rishikimi i buxhetit, se situata ekonomike në vend është optimiste.

Sipas kreut të Financave, 2018-a do mbyllet me rritje ekonomike 4.5%, ndërsa theksoi se investimet e huaja këtë vit do arrijnë shifra rekord.

Ahmetaj iu referua edhe bojkotit të opozitës, duke theksuar se PD dhe LSI duhet të ishin në seancë për t’u përballur me përgjegjësinë e tyre.

4.5 % rritje ekonomike për vitin 2018. Investimet e huaja arritën në 284 mln euro. Prapë sivjet i ka të gjitha gjasat që të vendosë rekord, në 6 muaj 500 mln euro investime të huaja. Janë prapë pak për pritshmërinë, por janë më shumë se viti i kaluar.

Dhe kanë mundësinë të vendosin sërish një numër rekord, në 1 mld euro këtë vit. Inat me shifrat do hamë? Opozita duhet të ishte këtu dhe të pwrballej me përgjegjësinë e saj. Se shifrat e opozitës duhet të jene të zeza dhe tonat rozë?

Shifrat janë të ekonomisë dhe përkthehen në mirëqenie për qytetarët shqiptarë. Ende nuk kam dëgjuar një debat nga opozita për të gjitha këto ccështje që shqetësojnë qytetarët. E gjithë vëmendja e opozitës është si do ta marrin pushteti mbi hi, tym dhe flakë, krimi-droga, krimi droga.

S;do ta dijë kush cc’a ndodh me pagat, vendet e punës, investimet e huaja. Qytetari do ta shikojë të përkthyer në vende pune dhe vende pune të paguara mirë, kjo është sfida jonë sot. Sektorët realë performuan mirë, industria. A e dini se më në fund kemi bërë një kthesë në industrinë e përpunimit të mineraleve.

Një industri e shkatërruar, i gjithë minerali eksportohej. Sot me politikë të kujdesshme fiskale, ai që eksporton mineral paguan 6% rentë. Sot malli i përpunuar eksportohet, dhe jo materiali bruto.

Vlera është edhe 1 me 6 herë në favor të të përpunuarit. U rrit tregtia 3.37%, bujqësia me 2%, ka rrritur prodhimin, eksportin. E dini që para 5 vitesh, fermerët përfitonin rimbursim 800 mijë dollarë. E dini sa është sot? 22 mln dollarë. është i rastësishëm? Jo.

Ahmetaj iu referua edhe shpërblimeve të fundvitit, ku tha se nga paketa e solidaritetit pensionistët do marrin nga 5 mijë lekë të reja. Sipas tij, qeveria e kaluar i shpërblente pensionistët vetëm në vite elektorale.

Për festat e fundvitit, pensionistët do marrin 3.3 mld lekë nga paketa e solidaritetit. Në 8 vite, nga qeveria e kaluar vetëm katër herë janë dhënë bonuse në fund të vitit dhe ato vetëm gjatë viteve elektorale. Dhe shuma është në 8 vite është 10.3 mld lekë.