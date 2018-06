Këtë të dielë në mënyrë zyrtare u bë e ditur se futbollisti i Vllaznisë Arlind Kalaja nuk do të jetë më pjesë e skuadrës kuqeblu.

Mesfushori tashmë i është bashkuar skuadrës së Kukësit ndërkohë Kalaja me anë të një spotimi në rrejtet sociale ka falenderuar të gjithë ata që e kanë mbështetur duke u shprhur se Vllaznia do të jetë gjithmonë shtëpia e tij.

Por një tjetër emër që përflitej për një largim të mundshëm ishte edhe Erdenis Gurishta e në lidhje me këtë lajm ka qënë vetë klubi i futbollit Vllaznia që ka reaguar në faqen e tyre zyrtare në FaceBook të cilët kanë bërë me dije se Gurishta është në kontratë më skuadrën kuqeblu edhe për një vit.

Po ashtu në reagimin e tyre vijojnë duke bërë të ditur se “pavaresisht ofertave qe çdokush mund te kete, Klubi nuk ka marre asnje kerkese zyrtare, te cilat do te shqyrtohen rast pas rasti dhe ne interes te Vllaznise fillimisht por edhe lojtarit.

Sipas Statutit, Rregullores dhe kontratave te nenshkruara, jane vetem Administratori dhe Keshilli Mbikqyres qe marrin ne shqyrtim ofertat qe mund te vijne”. Kështu mesa duket tek Vllaznia u kanë mbyllur derën sa i përket levizjes së futbollistëve aktual për në ekipe të tjera.

Por nga sa bëhet me dije emrat si Çinari, Sherri, Krymi e Pjeshka janë shumë të lakmuar jo vetëm nga tregu vendas por edhe jasht Shqipërisë.

Kështu nga skuadra shkodrane duket se do të ketë largime masive. Sa i përket lojtarëve me eksperiencë do të kalojnë në “sitë” pasi mesa duket baza e skuadrës do të jetë me futbollistët e talentuar të akademisë.

Por pjesë e skuadrës do të jenë edhe disa nga emrat që kanë spikatur jo pak tek ekipi i dytë i Vllaznisë si Pusi e Isufi që tashmë janë pjesë e kuqebluve por nuk do të mungojnë edhe ato të U-19 si Rahova, Palushani, Qardaku dhe Gruda ku pritet që të rikthejnë edhe një herë ekipin e Vllaznisë ne elitën e futbollit shqiptar.