Rruga nacionale Koplik – Dedaj dhe Dedaj – Razëm vijon që të jetë në gjendje të amortizuar .Ndonëse premtimet nga pushteti vendor kanë qënë të shpeshta e sidomos në kohë fushatash deri tani ende nuk është kryer asnjë ndërhyrje në të , përvecse shtrimit me zhavorr në anësoret e rrugës.Rruga ka një rëndësi të madhe për turizmin sepse lidh Shkodrën me 4 pika turistike sic janë Boga, Razma, Reci dhe Thethi

Rruga ka dhe një funksionon tjetër. Ajo është lidhja e prodhuesve me tregjet e vendit e më gjërë pasi zona është e shquar për prodhimin e bimëvë medicinale. Per vite me radhe zona e Malesise se Madhe është hasur me mjaft problematika.Nga ana tjetër udhëtarët të cilët pëshkojnë këtë rrugë cdo ditë janë të shumtë duke qënë se shkojnë për të vizituar të afërmit e tyre në Burgun e Recit