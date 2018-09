Keshilli Bashkiak i Malesise se Madhe i jep titullin qytetar nderi ish-futbollistit te kombetares Rudi Vata me motivacionin per “Kontributin e tij ne sportin shqiptar dhe per nderimin qe i ka bere treves e Malesise se Madhe” nga ku eshte origiina e tij.

Titullin ia dorezoi kreu i Bashkise Tonin Marinaj.Ne kete ceremoni ishte i pranishem edhe ish Trajneri I Kombetares Astrit Hafizi.

Vata: Nder i vecante per mua.Ndihem shume krenar qe rrenjet e mia jane nga Malesia e Madhe.Falenderim te vecante kam per Keshillin Bashkiak te Malesise se Madhe qe vendosi te me akordoje kete titull.