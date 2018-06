Dita e tretë e Kupës së Botës është paksa e veçanta pasi në të janë programuar për t’u luajtur 4 ndeshje. Sot do të luajnë ndeshjet e tyre të para Grupet C dhe D. Dy nga ekipet pretendente për të fituar këtë Kampionat Botëror, Franca e Argjentina luajnë sot ndeshjet e tyre të para në këtë kompeticion.

Në letër të dyja duket sikur kanë sfida të lehta, pasi francezët përballen me Australinë, ndërsa argjeninasit me Islandën, por historiku i Botërorëve është i mbushur plot supriza të hidhura të favoritëve në ndeshejt e tyre të para.

Dy ndeshjet e tjera të ditës Peru-Danimarkë dhe Kroaci-Nigeri janë më të balancuara ndaj në to nuk mund të flitet për favoritë.

Argjentina e Messi-t përballë Islandës entuziaste

Kjo do të jetë hera e parë në historinë e Argjentinës dhe Islandës që do të luajnë kundër njëra-tjetrës. Argjentina e 44 milionë banorëve do përballet me Islandën me 350 mijë banorë.

Argjentina i mbylli në vendin e tretë eliminatoret e zonës së Amerikës Latine, por iu desh të priste deri në raundin e fundit të ndeshjeve për të siguruar një vend në Botërorin e Rusisë falë të tre golave të shënuar nga Lionel Messi ndaj Ekuadordit.

Ndeshjet miqësore nuk shkuan edhe aq mirë për Argjentinën, që u turpërua 4-2 nga Nigeria dhe 6-1 nga Spanja, e mori pak ngushëllim me fitoren 2-0 ndaj Italisë. Argjentina është dy herë fituese e Kupës së Botës, pesë herë finaliste e Botëtorit.

Me një superyll si Lionel Messi në përbërje dhe një mori yjesh të tjerë si Aguero, Higuain, Dybala, Di Maria etj padyshim që argjentinasit mbeten ndër favoritët për të fituar këtë Botëror edhe pse problemet e ditëve të fundit kanë ngritur disa pikëpyetje.

Disa dëmtime titullarësh si dhe akuzat për nagcmim seksual ndaj trajnerit Jorge Sampaoli kanë trazuar klimën në ambientin e argjeninasve.

Gjithsesi ky Botëror është mundësia e fundit e Messit që të fitojë këtë trofe aq të dëshiruar që do ta barazonte atë me Maradonën mitik, ndaj edhe ky fiksim i “Pleshtit” do të jetë motori i Argjentinës.

Islanda ka lënë një përshtypje shumë të mirë në eliminatoret, ku e doli e para në grup duke lënë pas Kroacinë. Ata bazohen te një mbrojtje e fortë, vetëm 7 gola të pësuar në 10 ndeshje eliminatore.

Gjithsesi në miqësore nuk kanë lënë një përshtypje të mirë duke pësuar 11 gola në 4 ndeshjet e fundit. Islanda ka pësuar 2+ gola në katër ndeshjet e fundit dhe pëson të paktën një gol në tetë ndeshjet e fundit. Në Kupën e Botës 2014, 5 nga 7 ndeshjet e fundit të Argjentinës, që u mposht në finale, kanë qenë poshtë 1.5 golave.

Kroacia-Nigeri, fitorja objektivi kryesor

Kur ke në grup Argjentinën e yjeve dhe Islandën e hekurt atëherë një ndeshje e tillë duhet fituar medoemos për të pasur shanse për kualifikim. Në stadiumin e Kalingradit, Kroacia ndeshet me Nogerinë në ndeshjen e vlefshme për Grupin D të Rusi 2018, e para mes këtyre dy vendeve në histori.

Kroacia e nisi këtë sfidë si favorite, por gjithashtu ka humbur në miqësoret ndaj Perusë dhe Brazilit, të dyja 0-2 dhe ka fituar 1-0 ndaj Meksikës dhe 2-1 ndaj Senegalit.

Nigeria i ka humbur të gjitha ndeshjet e para që nga Botërori 2002. Afrikanët nuk kanë fituar në asnjë nga katër ndeshjet e fundit duke pësuar disfata edhe ndaj ekipeve europiane si Anglia, Serbia dhe Republika Çeke. 9 nga 10 ndeshjet e fundit të Kroacisë kanë prodhuar më pak se 10 gola.

Kroatët nuk kanë humbur kurrë ndaj një ekipi nga Afrika. Në pesë ndeshje kanë fituar tre dhe barazuar dy, ndërsa Nigeria ka humbur në tre nga katër ndeshjet e fundit me kundërshtarë europianë.

Franca e yjeve sfidohet nga Australia

Franca e Deschamps është padyshim një nga favoritet për të trumfuar në këtë kompeticion. Me yje si Pogba, Griezmann, Mbappe e shumë të tjerë duket sikur ndeshja e sotme ndaj Australisë do të jetë thjeshtë një stërvitje. Në Kazan Arena luhet që në orën 12.00 midis Francës e Australisë.

Dy ekipet janë ndeshur 5 herë gjithsej me ndeshjen e fundit në 11 tetor 2013, një miqësore të fituar 6-0 nga francezët. Didier Deschamps ka deklaruar para ndeshjes se është paksa skeptik për Australinë, pasi trajneri i ri i “kangurëve” Bert van Marwijk e ka ndryshuar mënyrën e tyre të lojës ndaj i ka kërkuar kujdes skuadrës.

Peru-Danimarkë, sfida për kualifikim

Peru do të rikthehet në Kupën e Botës për herë të parë pas 36 vitesh dhe ndeshjen e parë do ta luajë përballë Danimarkës. Në momentin që Franca konsiderohet si favorite për ta mbyllur grupin në vendin e parë, kjo përballje do të jetë vendimtare për kualifikimin, në Grupin C.

Të besuarit e Ricardo Gareca nuk mund të vijnë në formë më të mirë me 15 ndeshje pa humbje në të gjitha veprimtaritë, 10 fitore dhe 5 barazime.

Ata e mbyllën në vendin e pesë grupin eliminator dhe u ndeshën në “play off” me Zelandën e Re, ku siguruan kualifikimin për në Rusi. Ndërkohë, Danimarka i mbylli përgatitjet për Kupën e Botës me katër ndeshje pa humbje, në total ka humbur vetëm dy nga dhjetë ndeshjet e fundit.

Gjithsesi, danezët nuk kanë luajtur shumë mirë në ndeshjet e fundit jashtë fushe ku kanë humbur dy nga tre të fundit, pa fituar asnjë.

Kjo do të jetë sfida e parë në histori mes këtyre dy ekipeve. Pjesa më e madhe e shpresave të Danimarkës do të jetë bazuar te Christian Eriksen. “Fantazisti” i Tottenham ka shënuar dhjetë gola në fushatën eliminatore, 22 gola gjithsej në 78 ndeshje me kombëtaren nordike.