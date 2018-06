Nga sot, jemi zyrtarisht 10 ditë përpara zhvillimit të Kampionatit Botëror të Futbollit. A planifikoni të vizitoni Rusinë për Botërorin 2018 të FIFA World Cup?

Meshkujt shqiptarë preferojnë të ndjekin ndeshjet me shoqërinë në vendin e tyre. Nga ana tjetër, ka edhe një tjetër kategori që qershorin e lidhin me kampionatin: turistë dhe të pasionuar pas futbollit.

Sipas agjencive kryesore në Tiranë, ka pasur interes dhe është kërkuar informacion për udhëtimin atje, por nuk kanë pasur finalizime në prenotime. Sipas tyre, mbase janë angazhuar që të udhëtojnë privatisht.

Nga një kërkim për fluturime nga Tirana në Moskë, për një periudhë të supozuar nga 9 qershori deri më 19 qershor, bileta me Air Serbia për një person kushton 448 dollarë.

Sipas mytrip.com, biletat në këtë periudhë, në varësi të operatorit të fluturimit, kushtojnë deri në 894 dollarë. Pasi të keni ardhur në Moskë, gjëja e parë që do të paguani është transporti në hotel.

Problem është edhe viza ruse, që është e vështirë për t’u marrë, sidomos nëse udhëtoni privatisht. Mënyra më e mirë dhe më e lirë për të udhëtuar nga aeroporti në Moskë në qendër të qytetit është të marrësh një Uber.

Një udhëtim Uber nga aeroporti (Domodedovo ose Sheremetyevo) në Moskë ka një çmim fiks prej 850 rublash ose 13 dollarë. Të dy aeroportet në Moskë kanë Wi-Fi falas brenda terminaleve, për të porositur një Uber.

Nëse do të qëndroni në qytete të tjera përveç Moskës, duhet të mbani parasysh shpenzimet e transportit për të arritur atje. Rusia do të ofrojë transport falas tokësor (me autobus apo tren) midis qyteteve pritëse gjatë Kupës së Botës Rusi 2018 për tifozët që do të ndjekin ndeshjet në stadium.

Qyteti më i shtrenjtë për të qëndruar gjatë Kampionatit Botëror të Futbollit do të jetë Shën Peterburgu, me dhomat më të lira në hotelet me 2 yje, duke filluar nga 4,600 rubla (80 dollarë) një natë. Për një itinerar të supozuar, do të merret një hotel 2-3 yje në Moskë dhe Shën Peterburg për 100 dollarë/nata.

Për dhjetë net qëndrimi në Rusi, ajo do të arrijë në një 1000 dollarë. Për shembull, supozohet të shkosh në dy ndeshjet e Kupës së Botës në fazën e grupit dhe duhet të merren biletat e Kategorisë 3, më të lira, për 105 dollarë secila.

Biletat më të shtrenjta të Kategorisë 2 janë 165 dollarë, Kategoria 1 – 210 dollarë/bileta. Dy bileta të Kategorisë 3 do të shtojnë 210 dollarë në buxhetin e dy personave. Për të marrë pjesë në ndeshjet e 2018 Kampionatit Botëror të Futbollit Rusi 2018, ju duhet të merrni një FAN ID.

Moska është një ndër qytetet më të shtrenjtë në Europë. Sipas indeksit të Kostos së Jetesës së Mercer, Moska renditet e 13-a më e shtrenjtë në botë dhe e katërta në Europë, pas tre qyteteve zvicerane (Zyrihu, Gjeneva, Bern). Shën Peterburgu është në vendin e 35 në botë, sipas të njëjtës renditje.

Sipas Welcome2018.com, i cili është portali turistik i qeverisë ruse sa i përket informacionit rreth vendit pritës të Kupës së Botës, nevojitet një buxhet ditor prej 1800 rublash (30 dollarë) për ushqimin gjatë Kampionatit. Është e mjaftueshme për të ngrënë tri herë në ditë dhe të një pije në bar apo restorant.

Për dy persona, në 10 ditë, totali shkon 600 dollarë. Përllogaritja bëhet e tillë: një Big Mac në McDonald’s – 150 rubla; një mëngjes në McDonald’s, 100-150 rubla; një drekë me çmim mesatar në një restorant rus me një pije, supë, sallatë dhe një pjatë, 500 rubla; pizza në kafe-piceri, 500 rubla;

një birrë në bar apo restorant, 150-200 rubla. Në total, sipas përllogaritjes së marrë nga burimet kryesore, në një skenar të improvizuar, për dy shqiptarë kostoja rezulton 2719 dollarë, ose 2350 euro.