Kanë kaluar pak ditë që është mbyllur kampionati i Kategorisë Superiore nga ku Vllaznia ra në një kategori më poshtë e tashmë të gjitha ekipet kanë nisur edhe pushimet.

Natyrshëm që e njëjta gjë po ndodh edhe tek Vllaznia ku disa prej tyre kanë shkuar edhe në vendlinjde si shqiptaro-maqedonasi Sedat Berisha etj. Por pavarësisht pushimeve që sapo kanë nisur për të gjithë tek skuadra kuqeblu duhet të mendojnë shumë gjatë për të ringritur skuadrën nga e para.

Nga sa bëhet me dije mendohet se ekipi do të ketë një ristrukturim dhe pranë skaudrës do të merren djem të rinj me dëshirën për të kontribuar për fanellën kuqeblu.

E në lidhje me këtë në fakt duhet që futbollistët të mos qendrojnë shumë pushim pasi përndryshe shumë shpëjt ata do të mund të humbasin edhe formën e tyre fizike ndaj u duhet që puna intensive të vijojë në mënyrë sistematike.

Por një dilemë e madhe është edhe fakti se kush do të jetë në krye të pankinës kuqeblu. Deri më tani në mënyre indirekte janë përmendur disa emra të ndryshëm duke nisur nga Ervis Kraja që e mbylli këtë sezon në krye të pankinës kuqeblu Edi Martini, Elvis Plori,Samuel Nikaj apo edhe Luan Zmijani.

Por gjithësesi nga ana e drejtuesve të ekipit të Vllaznisë ska asgjë konkrete apo ndonjë deklaratë përveç ndjesës publike të bërë disa ditë më parë ku bënë me dije madje se do të merreshin edhe masa.

Një pikëpyetje shumë e madhe mbetet edhe pjesa e privatizimit të Vllaznisë ku natyrisht që bashkisë nuk i intereson që tashmë skuadra ka rënë në kategorinë inferior ta shesë atë më lirë.

Mbase edhe për një vit skuadra kuqeblu do të jetë nën drejtimin e bashkis Shkodër ku shpersohet që sezonin e ardhshëm të ri ngjiten në Superligë e në këtë mënyrë bashkia do të marrë të ardhura më të mëdha nga privatizimi i skuadrës shkodrane.