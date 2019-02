Nga Shkodra ish zevendeskryeministrja Senida Mesi shprehet se do te ishte e lumtur nese do te propozohej per te qene kandidate per kryetare bashkie ne Shkoder.

Deputetja Mesi ne deklaraten e saj gjate inspektimit ne punimet per projektin ADISa i le deren hapur socialisteve per ta propozuar si kandidate. Mesi u shpreh se ne Shkoder ka ardhur momenti qe te kete nje nderrim te pushtetit dhe se do te ishte e nderuar ne rast se e propozojne.

Po ashtu Mesi u shpreh se Shkodra ka shume potenciale ne radhet e PS per te kandiduar.