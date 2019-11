Një sherr masiv ka shpërthyer në ndeshjen e Kategorisë së Dytë të futbollit rus. Dueli mes Volgar Astrakhan dhe Legion Dynamo u mbyll në barazim 1-1, por rezultati kaloi totalisht në plan të dytë.

Shkak u bë një sherr masiv mes lojtarëve të dy skuadrave, të cilët shkëmbyer grushte ndaj njëri-tjetrit menjëherë pas bilbilit final të gjyqtarit kryesor. Anëtarë të dy skuadrave u përfshinë në një përleshje të madhe në fushë, ku përfshiheshin futbollistët, anëtarët e stafit, madje edhe tifozët.

Trajnerët dhe lojtarët rezervë u futën në fushë për të parandaluar përleshjen nga pëshkallëzimi i mëtejshëm, duke u përpjekur për të qetësuar shokët e skuadrës. Mbetet enigmë shkaku që dërgoi dy futbollistët që të konfliktoheshin fizikisht, por mediat ruse raportojnë se kanë qënë disa fyerje që kanë ndezur gjakrat.

Komiteti disiplinor me seli në Moskë do të hetojë incidentin para se të vendosë sanksione ndaj skuadrave.Volgar kryeson renditjen (RPL) të Zonës së Jugut me 47 pikë, ndërsa Legion Dynamo është në vendin e nëntë me 23 pikë.