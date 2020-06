Kryeministri Edi Rama në një dalje publike në lidhje me situatën e shkaktuar nga koronavirusi, deklaroi se rritja e rasteve të të infektuarve ishte e pritshme.

“Dua të përsëris se sa herë ju kam thënë se COVID është një armik i padukshëm. Si vë faj askujt prej jush që iu mërzit dhe u nervozua nga ajo mbyllje e madhe. Kujto që donte të shkonte në punë dhe të kthehej në normalitet. Ishim të qartë se hapja do të sillte rrezikun e harresës. Por bëmë gjënë e duhur. Duke bërë protokollet e duhura. Isha dhe jam dakord me shumëkënd që kërkonte gjithnjë ditë pas dite, kthimin në normalitet, duke thënë se shëndeti i familjeve nuk mund të dobësohej përmes një pike të caktuar. Kemi zgjedhur pikën e këshillimit, dhe jo të ndëshkimit dhe mbylljes së bizneseve që nuk respektojnë protokollet e sigurisë. Kemi dashur që të jemi mirëkuptues. E kemi ditur dhe kemi thënë se numrat do të rriten. Pasojat janë gjëja më normale. Që po u ndodh të gjitha vendeve, ku më shumë e ku më pak. Ju kam kërkuar, ju kemi kërkuar vijimisht nevojën për një solidaritet të ri dhe respektimin e rregullave. Me polici e ushtarë mund të kontrollosh mbylljen, por nuk mund të disiplinosh.”, tha Rama.

Rama: Një mbyllje tjetër do ishte dërrmuese, nuk dua ta çoj në mend por fati i kësaj lufte vendoset nga qytetarët

Kryeministri Rama duke folur për situatën nga COVID-19 në vend dhe rritjen e shifrave më shumë se gjatë pikut të pandemisë, Rama tha se një mbyllje tjetër do të ishte dërrmuese por se fati i kësaj lufte vendoset nga qytetarët.

“Për bukën e gojës në Shqipëri nuk ka vdekur askush qysh nga koha e Skënderbeut. Një mbyllje tjetër do të ishte dërrmuese për Shqipërinë për çdo familje dhe për burimet e energjisë së rimëkëmbjes. Ajo që dua të ndaj me ju është se nëse do të vazhdojmë kështu do të na duhet të rimbyllemi dhe do të na duhet të përballojmë me shumëfish sëkëlldinë dhe pasojat që morëm nga mbyllja e parë. As në mend nuk dua ta çoj se kjo do ndodhë sepse jemi ende në kohë.

Armiku i padukshëm nuk ka ikur asnjëherë, është aty. Numrat janë shqetësues por janë ende nën kontroll. Testimet janë rritur dhe lufta në front vazhdon njësoj me përkushtimin e mjekëve e infermierëve. Gatishmëria jonë vijon të rritet me shtimin e investimet të mjeteve. Por fati i kësaj lufte vendoset nga qytetarët. Vendoset dhe nga distancimi social në kushtet e këtij normaliteti”, deklaroi Rama.