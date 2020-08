Vijon të rëndohet situata si shkak i përhapjes së COVID-19 në qarkun Shkodër. Nga pesë viktima që raportoi Ministria e Shëndetësisë, një i përkët bashkisë Shkodër. Viktima ishte në moshë të mesme, një 47 vjeçar i cila vuante edhe nga disa sëmundje bashkëshoqëruese. Deri më tani, Shkodra renditet e dyta në vend për nga bilanci i viktiamve, pasi që prej përhapjes së pandemisë janë shënuar 36 persona të cilët kanë humbur jetën si shkak i infektimit me koronavirus.

Ndërkohë ditën e sotme është regjistruar një shifër e lartë e personave që janë të infektuar me koronavirus për qarkun Shkodër. 10 raste të reja pozitive me COVID-19 janë konfirmuar në ditën e fundit për qarkun Shkodër, katër më shumë se një ditë më parë. Harta e të infektimit është zgjeruar me nëtë raste të reja në bashkinë Shkodër dhe me një rast të ri në bashkinë Pukë.

Aktualisht, në qarkun Shkodër jane të prekur me koronavirus në total 551 persona. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ju bën thirrje qytetarëve që të mos e ulin vigjilencën për asnjë moment. Të ruajnë distancimin fizik, të vendosin maskën detyrimisht në ambientet e mbyllura dhe kudo ku nuk ruhet distanca, të kujdesen për higjienën personale.

Bizneset dhe institucionet publike duhet të zbatojnë me përpikmëri protokollet e miratuara të sigurisë, për të ruajtur shëndetin e qytetarëve. Në 24 orët e fundit në spitalin rajonal të Shkodrës janë kryer 64 vizita urgjente nga të cilat 16 raste të dyshuar si pacientë me COVID-19. Në Shkodër nga 511 të prekurit në total, 71 prej tyre janë aktiv. Numri i personave që monitorohen nga Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetësor është 62. Në total grupi i Task-Forcë ka monitoruar 20 subjekte të cilat rezultuan si respektonin protokollet zyrtare kundër COVID-19.