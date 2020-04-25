MESHA E SHENJTË E TRE DITËSHIT ËSHTË KREMTUAR NË KISHËN E ZOJËS NË QYTETIN E SHKODRËS NGA FAMULLITARI DOM VLASH PALAJ. GJATË KËSAJ MESHE QË I PARAPRIN GRADUALISHT EDHE FESTËS SË ZOJËS SË KËSHILLIT TË MIRË,
DOM VLASH PALAJ PËRCOLLI PËR BESIMTARËT DISA MESAZHE TË FORTA PËR VARFËRINË NË SHKODËR DHE SHQIPËRI, PAPUNËSINË SI DHE DISA PROBLEME TË TJERA SOCIALE TË VENDIT TONË POR EDHE NË RANG GLOBAL.STAR PLUS TELEVIZION E TRANSMETOI DREJTPËRDREJTË MESHËN E SHENJTË QË EDHE KËTË HERË ISHTE PA BESIMTARË SI SHKAK I COVID-19.