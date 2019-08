Për të zbatuar rregullat e qarkullimit në radhë të parë është e nevojshme sinjalistika rrugore. Por ne qytetin e Shkodrës në shumë pjesë të tij kjo e fundit mungon ndersa vijat e bardha në shumë rrugë janë fshirë.

Star Plus bëri një vëzhgim të shkurtër këtë të Enjte në disa rrugë të qytetit dhe na konstatoi se në shumë prej tyre vizat e bardha janë fshirë. Edhe pse per vendosjen e tyre eshte nje fond i vecante i menaxhuar nga bashkia si pergjegjese per sinjalistiken rrugore , ndërsa abuzimi nis fill me cilesine e bojes e cila mjafton në vetëm pak ditë per tu fshire.

U duk se institucionet përkatëse, që merren me rrugët, do të bënin një kthesë me vijëzimin e rrugëve kryesore, por cilësia e dobët, ka bërë që rrugët të kthehen në gjendjet e mëparshme, ku mungesa e sinjalistikës e bën të vështirë kalimin e qytetarëve në udhëkryqet kryesore të qytetit.

Ndërkohë shohim se nga ana tjetër policia qëndron indiferente, pasi rrugorja në këtë rast së bashkë me nxënës të gjimnazeve apo qytetarë duhet të ndërmarrin një nismë për të sensibilizuar shoferët , pse jo edhe qytetarët të cilët shpeshherë ecin në mënyrë të shkujdesur duke I dalë përpara makinave.

Shkodra është një nga qytetet më të ngarkuara për sa i përket trafikut, ku shpesh herë ndodhin aksidente të cilat shkojnë edhe deri në humbjen e jetës së personave të aksidentuar, vetëm për shkakun se nuk respektohet kalimi në vizat e bardha.

Nëse referohemi statistikave policore të ngjarjeve rrugore me pasoja fatale, këmbësorët mbeten më të prekurit nga aksidentet rrugore. Mjaftojnë disa minuta reshje shiu, apo ekspozimi në diell që këto viza të zhduken duke bërë kështu që rrugëve tu dalë boja. Kjo e gjitha përkthehet në punën e dobët dhe aspak cilësore që bëhet.Por kjo nuk është dicka e re pasi një situatë e tillë është prezente prej vitesh.