Kandidati i Partisë Socialiste për Bashkinë Shkodër Valdrin Pjetri ka prezantuar shtyllat kryesore të programit të tij për katër vitet e ardhshme. Kandidati Pjetri e nisi prezantimin e programit të tij nga zhvillimi ekonomik dhe rikthimi i vlerave të humbura të Shkodrës

Zhvillimi i mëtejshëm i turizmit është një tjetër pikë e rëndësishme e kandidatit Pjetri ndërsa një risi është marka e produkteve të Shkodrës për të konkuruar edhe në Europë…

Fermerët do jenë në vëmendje të kandidatit Pjetri ndërsa do të punojë për paisjen e fermerëve me Aktin e Marrjes së Tokës në Pronësi, document që i krijon më pas shumë lehtësi.

Investimet në infrastrukturë janë parësore dhe ndër objektivat e parë është rikonstruksioni i hyrjes së Shkodrës dhe një terminal për autobuzë dhe mjete të tjera që sot mungon…

Lumi Buna, liqeni i Shkodrës dhe kthimi i Velipojës në plazh familjar shihen me rëndësi nga kandidati socialist.

Në programin e prezantuar, kandidati Pjetri tha se do të ketë investime edhe në fusha të tjera për të ndihmuar të rinjtë, ata me probleme sociale apo edhe zhvillimin e kulturës me ndërtimin e muzeve dhe jo vetëm.