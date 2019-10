Gjatë kohës kur po zhvillohej mbledhja për konstituimin e këshillit të ri të qarkut Shkodër, kryetarja e mëparshme Greta Bardeli nuk ka qëndruar në heshtje por ka reaguar duke përcjellë një mesazh përmes një postimi në facebook në faqen Këshilli i Qarkut Shkodër. Bardeli shkruan se ajo është larg kufijve të ndarjes politike dhe krimit por pranë qytetarëve si garancia e vetme për fitore në zgjedhjet e shpejta vendore dhe të përgjithshme. Ja se çfarë shkruan në mesazhin e plotë ish kryetarja e këshillit të qarkut Bardeli:

“4 vite te rendesishme qe rriten ne arenen Europiane te Rajoneve dhe Qarqeve te BE zerin, fuqine dhe energjine e projekteve te perbashketa te Qarkut te Shkodres. Ndersa ne territor disa zona te rendesishme rurale ndjen ndryshimin e dukshem ne infrastrukture. Vizioni yne per te punuar me kedo qe kerkon progresin, larg kufijve te ndarjes politike, deligjimitetit dhe krimit por me perulje perpara qytetarise se Shkodres,

me perkushtim ndaj vlerave me te mira tonat eshte garancia e fitores se besimit te qytetareve ne zgjedhjet e shpejta vendore dhe te pergjithshme ne Shkoder dhe gjithe Shqiperine”.

Një reagim pas mbledhjes së konstituimit të këshillit të qarkut Shkodër bëri edhe PD Shkodër duke thënë se kryetari i ri Hilmi Lakti është ilegjitim dhe një klloun i kryeministrit Rama. Ja reagimi i plotë i PD Shkodër:

“Edi Rama tregoi edhe njëherë sot se maraku i tij i vetëm është marrja e çdo pushteti, pavarësisht vullnetit të qytetarëve. I refuzuar nga shumica dërrmuese e qytetarëve të Shkodrës, i braktisur edhe nga vetë socialistët e ndershëm të Shkodrës, Edi Rama vendosi sot konstituimin e Këshillit Monist të Qarkut të Shkodrës, në shkelje të plotë të ligjit dhe duke injoruar vullnetin e shkodranëve.

Njëlloj si në kohën e baballarëve të tyre, në mbledhjen nul të Këshillit të Qarkut të Shkodrës u votua me 99% të votave Kryetari klloun dhe ilegjitim i këtij Këshilli. Edi Rama dhe kriminelët e tij në Shkodër tentuan sot përdhosin mesazhin e qartë të shumicës dërrmuese të shkodranëve dhe për këtë qytetarët e Qarkut Shkodër do dijnë të reagojnë si gjithmonë, me vendosmëri dhe qytetari.

Këshilli i Qarkut është ilegjitim dhe nuk përfaqësojnë interesin e qytetarëve. Këshilli i Qarkut dhe Këshillat Bshkiak monopartiak, përfaqësojnë vetëm interesat e Edi Ramës, Tom Doshit dhe të ngjashmëve të tyre. Partia Demokratike është në anën e qytetarëve dhe do të përfaqësojë interesin e tyre. Me vendosmëri dhe përkrah qytetarëve, ne do të bëjmë gjithçka dhe me çdo kosto, që pushtuesit e rinj të institucioneve dhe krimi që po uzurpon Shkodrën, të largohet shumë shpejtë dhe institucionet t’i kthehen qytetarëve. Trafikantët, të korruptuarit, hajdutët e pasurisë dhe votave të shqiptarëve do të largohen.

Me rivendosjen e rendit kushtetues dhe shtetit të së drejtës në Shqipëri, vendi i tyre do të jetë aty ku e ka çdo kriminel, në burg. Shkodra dhe Shqipëria shumë shpejtë do të bëhet si gjithë Europa. Edi Rama, Tom Doshi dhe hajdutët e tjerë nuk mund të marrin peng të ardhmen e fëmijëve tanë. Hajdut Psiqik. Rama IK”.