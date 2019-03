Në aktivitetet për 70-vjetorin e At Vinçens Prennushit, u zhvillua edhe një mbrëmje letraro-muzikore me poezitë e At Viçens Prennushit dhe muzikën nga At Martin Gjoka e përgatitur nga Robert Prennushi dhe kompozitori Gjon Shllaku.

Kompozitori Shllaku dha edhe një mesazh për artin dhe kulturën në Shkodër.Shqetësuese është edhe zvogëlimi i orëve muzikore.

Veprimi letraro-muzikor “Bija Shqiptare” solli emocione dhe mori duartrokitjet nga të pranishmit në sallën e kishës të motrave Stigmatine.