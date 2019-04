“Dhuro një libër”, u titullua aktiviteti kulturor I organizuar në bibliotëken “Marin Barleti” në qytetin e Shkodrës, në kuadër të 23 Prillit Ditës Ndërkombëtare të Librit. E vecanta e kësaj dite ishte sepse në takimin e radhës ishin prezent nxënësit me aftësi ndryshe të Shkollës Speciale “3 Dhjetori”

Këto fëmijë bashkë me stafin mësimor që I drejton në cdo aktivitet patën mundësinë të njihen me krijimtarinë poetike të shkrimtares shkodrane Farida Ramadani e cila është vlerësuar si Shkrimtarja me e mire e Veriut te Shqiperise per vitin 2016 .

Vetë shkrimtarja nuk I fsheh emocionet e saj kur bëhet fjalë për të tillë individ të cilët kanë më shumë se kurrë nevojë për mbështetje të madhe