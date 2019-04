Për dy ditë me radhë në teatrin “Migjeni” të Shkodrës në datat 20 dhe 21 prill do të vijë si premierë komedia e zezë “Zona e Pritjes”, e autores Marina Vuçiç me regji të Fatos Berishës ndërsa do të vihet në skenë nga trupa e teatrit “Migjeni”. Regjisori kosovar Fatos Berisha fton publikun që ta ndjek këtë pjesë interesante.

Linda Jarani është aktorja më e re e teatrit “Migjeni” e cila thotë se pjesa “Zona e Pritjes” është e veçantë.

Komedinë e zezë “Zona e Pritjes” drejtorja e teatrit “Migjeni” Rita Gjeka që njëkohësh do të jetë edhe pjesë e shfaqjes e cilëson si një festë për 70-vjetorin e teatrit.

Përveç Rita Gjekës dhe Linda Jaranit tek “Zona e Pritjes” do të jenë edhe aktorët Nikolin Ferketa, Merita Smaja, Jozef Shiroka, Simon Shkreli, Krist Lleshi, Nancy Bakalli dhe Oliver Ymeri.