Bashkia Shkodër ka nisur rikonstruksionin e rrugës Muriqan-Goricë, Loti 1. Ky investim mundësohet nga të ardhurat e vetë bashkisë në njësinë administrative Ana e Malit. Është një rrugë me gjatësi 320 metër linear. Projekti i Bashkisë Shkodër parashikon sipërfaqe me asfalt 1320 metër katror, kanale betoni, mure mbajtës, vepra arti si tombino, kuneta etj.,

mbjellje bari në skarpate si dhe sinjalistikë horizontale e vertikale. Investimi me vlerë 15.4 milion lekë të reja, do të ketë impakt në një zonë, e cila në vitet e kaluara është përmbytur nga uji i shkarkuar nga hidrocentralet. Kjo ndërhyrje, do të ndikojë edhe në zbutjen e pasoja të mundshme, nëse do të ketë situata në vitet që do të vijnë.