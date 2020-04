Policia e Shkodrës ka arrestuar 23-vjeçarin Jonuz Alija, i cili rezulton të jetë anëtari i 13-të i arrestuar i grupit me 19 persona që jepnin para me fajde në Shkodër. Gjykata e Shkodrës ka caktuar masën arrest në burg për 23 vjeçarin Alija, ndërkohë që ndaj tij rëndojnë akuzat për dhënie fajdesh dhe pastrim parash. Janë 19 të dyshuar që në mars të vitit 2019 kur u finalizua operacioni “Maranaj” prej të cilëve 12 u arrestuan dhe u shpallën në kërkim dhe 3 u hetuan në gjendje të lirë.

Të gjithë këta shtetas janë dyshuar për dhënie fajdesh dhe fillimisht gjykata e Shkodrës i la me masën e sigurisë “arrest me burg” por pas disa seancave një pjesë e tyre janë liruar me masën e sigurisë “detyrim me paraqitje” nga gjykata e apelit. Policia e Shkodrës pas arrestimit të 23 vjeçarit Jonuz Alija bën të ditur se pas një hetimi proaktiv disamujor,

u siguruan prova për 19 të dyshuar për kryerjen e veprave penale “Pastrimi i produkteve të veprës penale”, “Ushtrim aktiviteti financiar të palicencuar”, “Shpërdorim detyre”, “Mbajtja pa leje e armëve luftarake dhe municioneve” dhe “Moskallëzim krimi”, në kuadër të të cilit u arrestuan 12 persona, si grup i strukturuar kriminal, dhe u shpallën ne kërkim 4 të tjerë, ndërsa mesditën e djeshme ka rënë në prangat e Policisë një prej katër personave të shpallur në kërkim që është pikërisht shtetasi Jonuz Alija.

Gjykata e shkallës së parë në Shkodër ka dhënë masën e sigurisë “arrest me burg” ndaj 23-vjeçarit për veprat penale ”Ushtrim pa licencë i veprimtarisë bankare, me pasoja të rënda, e kryer në bashkëpunim” dhe “Pastrim i produkteve të veprës penale”. Në skemën e fajdeve ku u përfshinë në total 19 persona, personi kyç që bëri denoncimin është ish-prefekti i qarkut Shkodër Paulin Radovani dhe dy djemtë e tij të cilët edhe këta janë nën hetim për disa vepra penale.