Situata në qytetin e Shkodrës e shkaktuar nga Covid-19 po shkon drejt përmirsimit. Qytetarët po i thonë lamtumirë tashmë karantinës duke mos e respektuar si më përpara. Tashmë gradualisht po i lëmë vendin ritmit të një jete të zakonshme. Të rinj dhe mosha e tretë kanë mbushur rrugët ditën e sotme për të shijuar motin me diell.

Një pjesë e tyre nuk zbatojnë as distancimin social që është një ndër masat kryesore kundër koronavirusit apo mbajtjen e dorezave dhe maskave. Ndërkohë ndryshe nga javet e kaluara qytetarët shprehen se tani mund të lëvizin më lirshëm brenda orarit të lejuar për liri-dalje.

Të hënën më 11 maj do të hapen dhe një pjesë e bizneseve të tjera por pavarësisht kësaj Shkodra mbetet ende në hartën e kuqe. Qytetarët do ti frekuentojnë nën masat e vendosura nga qeveria berberët, dentistët apo parukeritë.

Këto udhëzime do të ndihmojnë në parandalimit e ekspozimit ndaj COVID-19 që të gjithë t’i kthehen plotësisht jetës normale. Ajo që është e sigurtë është fakti se pavarsisht rihapjes së një numri të konsiderueshëm të bizneseve ne gjithë do të përballemi me një stil të ri jetese që ka të bëjë me distancimin social, masat mbrojtëse që nuk i kemi pasur kurrë më parë.