Kjo është fundjava e parë pas më shumë se dy muajsh pa kufizime që nga përhapja e COVID-19 në Shqipëri. Kjo e dielë është një ditë normale, ku kanë mundur të dalin të gjithë qytetarët tashmë pa kufizime të orareve por edhe me makina. Bizneset qëndrojnë të hapura gjatë gjithë ditës pa kufizime. Qyetarët shkodran shprehen se më në fund e ndjejnë lirinë e munguar gjatë kësaj periudhe.

Ndryshe nga të dielat e tjera janë lejuar të lëvizin edhe automjetet private. Por duket se një pjesë e qytetarëve nuk kanë qënë të informuar përë këtë vendim, ndaj edhe qarkullimi i automjeteve këtë fundjavë është i pakët.

I vetmi kufizim për qytetarët është lëvizja nga zona e kuqe në zonat e gjelbërta deri më datën 1 qershor ku do të hiqet ky kufizim. Duke filluar nga dita e hënë do të hapen kufijtë tokësor me vendet fqinje dhe një pjesë e aktiviteteve të tjera që kanë qëndruar të mbyllura. Ndërsa transporti publik nuk do të rihapet deri në hartimin e një protokolli sigurie kundrejt COVID-19.