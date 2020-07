Ditët e fundit qytetarët shkodran po përballen me një rritje të konsiderushme të rasteve me koronavirus . Por pavaresisht kësaj të paktë janë ata qytetarë të cilët lëvizin me maska në rrugë e ndërsa nuk zbatojnë as distancimin fizik. Një pjesë e tyre shprehen mosbesues dhe nuk mendojnë se do të ketë një valë të dytë të virusit Covid-19 gjatë vjeshtës

Mosrrespektimi i masave mbrojtëse ka rritur numrin e të infektuarve, dhe mund të shkaktojë një shpërthim të virusit thonë qytetarët

Virusi vazhdon të qarkullojë ndaj qytetarët duhet të respektojnë distancën fizike të vendosin maskat si masat më të thjeshta për të minimizuar përhapjen e COVID-19.